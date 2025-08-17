17/08/2025
Universo POP
Anitta visita território indígena no Xingu: “Persistem e resistem”
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas

Jorge Viana se reencontra com Marcos Palmeira durante homenagem a Sebastião Salgado

Jorge reforça compromisso ambiental em encontro com o ator e produtor rural

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

No último sábado (16), durante uma homenagem ao fotógrafo Sebastião Salgado, o ex-senador e presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, se reencontrou com o ator e produtor rural Marcos Palmeira. Salgado, reconhecido internacionalmente por suas imagens que retratam a condição humana e a natureza, reuniu artistas, ambientalistas e personalidades para celebrar seu legado.

O reencontro entre Viana e Palmeira chamou atenção pelo afeto e pela afinidade dos dois com causas ambientais. “Conversamos como dois produtores rurais comprometidos com a causa ambiental, ele uma referência na produção de orgânicos, e eu, um plantador de árvores e café (caminhando pra ser orgânico)”, publicou Jorge Viana nas redes sociais.

Jorge Viana em reencontro com Marcos Palmeira durante homenagem a Salgado/Foto: Reprodução

O encontro marcou a amizade de longa data entre os dois e ressaltou o compromisso de ambos com práticas que valorizam o meio ambiente e a sustentabilidade.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.