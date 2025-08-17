Jorge Viana se reencontra com Marcos Palmeira durante homenagem a Sebastião Salgado

No último sábado (16), durante uma homenagem ao fotógrafo Sebastião Salgado, o ex-senador e presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, se reencontrou com o ator e produtor rural Marcos Palmeira. Salgado, reconhecido internacionalmente por suas imagens que retratam a condição humana e a natureza, reuniu artistas, ambientalistas e personalidades para celebrar seu legado.
O reencontro entre Viana e Palmeira chamou atenção pelo afeto e pela afinidade dos dois com causas ambientais. “Conversamos como dois produtores rurais comprometidos com a causa ambiental, ele uma referência na produção de orgânicos, e eu, um plantador de árvores e café (caminhando pra ser orgânico)”, publicou Jorge Viana nas redes sociais.
O encontro marcou a amizade de longa data entre os dois e ressaltou o compromisso de ambos com práticas que valorizam o meio ambiente e a sustentabilidade.