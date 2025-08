Jornal espanhol critica atitude de jogadora da Seleção Feminina como “vergonhosa”

A atacante Dudinha, da Seleção Brasileira Feminina, foi alvo de críticas após publicar um vídeo em que ironiza jogadoras da Colômbia, derrotadas pelo Brasil na final da Copa América, no último sábado (2/8). A atitude foi condenada pelo jornal espanhol Marca, que classificou o gesto como “vergonhoso”.

No registro, divulgado nas redes sociais, Dudinha aparece filmando atletas colombianas visivelmente abaladas com a derrota nos pênaltis, após empate por 4 a 4 no tempo normal. O vídeo viralizou e dividiu opiniões.

Detalhes da partida

Dudinha foi titular na decisão e acabou substituída por Amanda Gutierres, autora de um dos gols brasileiros. Marta marcou duas vezes e Angelina completou o placar. Com a vitória, o Brasil conquistou seu nono título da Copa América Feminina.

Em noite estrelada da rainha Marta, o Brasil venceu a Colômbia nos pênaltis, por 5 a 4, e conquistou o título da competição. No estádio Rodrigo Paz Delgado, a camisa 10 foi decisiva para que a equipe mantivesse a hegemonia e levantasse o nono troféu da história da Seleção Canarinho.

Marta marcou o gol decisivo, que levou o jogo além do tempo regulamentar. Na prorrogação, a atacante ainda marcou o quarto tento do Brasil no jogo, mas as colombianas igualaram, e a partida terminou em 4 a 4.

A final continuou equilibrada e eletrizante na prorrogação. O Brasil cedeu uma falta perigosa para a Colômbia, que não deixou a chance passar. Leicy Campos marcou para levar o jogo à decisão por pênaltis.

Nos pênaltis, o Brasil venceu por 5 a 4. Luany acertou a cobrança decisiva para a Seleção, enquanto Carabalí perdeu a penalidade que acabou com o sonho das colombianas.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.