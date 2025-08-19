19/08/2025
Universo POP
Após vídeo, influenciador Felca recebe ameaça de morte
Filho da princesa da Noruega pode pegar 10 anos de prisão por estupro
Ex-bailarina celebra milagres 11 anos após grave acidente em circo nos EUA
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
16 dos melhores filmes de 2025 até agora
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta

Jornal espanhol exalta Richarlison após grande atuação pelo Tottenham

Atacante brasileiro marcou dois gols na estreia da premier league e foi chamado de "fenômeno"

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Após marcar dois gols na vitória do Tottenham sobre o Burnley por 3 a 0 na estreia da Premier League, o atacante Richarlison foi o principal destaque do jornal espanhol As. O periódico chamou o jogador de “fenômeno” e afirmou que a temporada “não poderia ter começado melhor para o Pombo“.

Adam Davy/PA Images via Getty Images

O jornal destacou o “ressurgimento de um dos jogadores mais promissores desta década”, após um longo período com poucas atuações de destaque. A publicação também mencionou a esperança de Richarlison em ser convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti, com quem já trabalhou no Everton.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.