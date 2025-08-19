Jornal espanhol exalta Richarlison após grande atuação pelo Tottenham

Após marcar dois gols na vitória do Tottenham sobre o Burnley por 3 a 0 na estreia da Premier League, o atacante Richarlison foi o principal destaque do jornal espanhol As. O periódico chamou o jogador de “fenômeno” e afirmou que a temporada “não poderia ter começado melhor para o Pombo“.

O jornal destacou o “ressurgimento de um dos jogadores mais promissores desta década”, após um longo período com poucas atuações de destaque. A publicação também mencionou a esperança de Richarlison em ser convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti, com quem já trabalhou no Everton.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.