14/08/2025
Jornal inglês elege os 25 melhores jogadores da Premier League. Veja

Escrito por Metrópoles
A Premier League começa neste final de semana e, para aquecer o clima, o jornal inglês Sky Sports listou os 25 melhores jogadores do campeonato.

A lista, que tem Mohamed Salah, do Liverpool, em primeiro lugar, conta com quatro brasileiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Alisson (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle) e Matheus Cunha (Manchester United).

Leia também

Os 25 melhores jogadores da Premier League dea cordo o Sky Sports:

  1. Mohamed Salah (Liverpool)
  2. Erling Haaland (Manchester City)
  3. Cole Palmer (Chelsea)
  4. Rodri (Manchester City)
  5. Alexander Isak (Newcastle)
  6. Virgil van Dijk (Liverpool)
  7. Bukayo Saka (Arsenal)
  8. Declan Rice (Arsenal)
  9. Bruno Fernandes (Manchester United)
  10. Gabriel Magalhães (Arsenal)
  11. Moisés Caicedo (Chelsea)
  12. Alisson (Liverpool)
  13. Florian Wirtz (Liverpool)
  14. William Saliba (Arsenal)
  15. Martin Odegaard (Arsenal)
  16. Eberechi Eze (Crystal Palace)
  17. Alexis Mac Allister (Liverpool)
  18. Bruno Guimarães (Newcastle)
  19. Matheus Cunha (Manchester United)
  20. Morgan Rogers (Aston Villa)
  21. Enzo Fernández (Chelsea)
  22. Phil Foden (Manchester City)
  23. Ryan Gravenberch (Liverpool)
  24. Viktor Gyokeres (Arsenal)

