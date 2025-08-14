Jornal inglês elege os 25 melhores jogadores da Premier League. Veja

A Premier League começa neste final de semana e, para aquecer o clima, o jornal inglês Sky Sports listou os 25 melhores jogadores do campeonato.
A lista, que tem Mohamed Salah, do Liverpool, em primeiro lugar, conta com quatro brasileiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Alisson (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle) e Matheus Cunha (Manchester United).
Os 25 melhores jogadores da Premier League dea cordo o Sky Sports:
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Rodri (Manchester City)
- Alexander Isak (Newcastle)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Bukayo Saka (Arsenal)
- Declan Rice (Arsenal)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Moisés Caicedo (Chelsea)
- Alisson (Liverpool)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- William Saliba (Arsenal)
- Martin Odegaard (Arsenal)
- Eberechi Eze (Crystal Palace)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Morgan Rogers (Aston Villa)
- Enzo Fernández (Chelsea)
- Phil Foden (Manchester City)
- Ryan Gravenberch (Liverpool)
- Viktor Gyokeres (Arsenal)
