16/08/2025
Jornalista da TV 5 já reconhece familiares e conversa após acidente na BR-364

A porta voz da TV 5 classifica a evolução do jornalista como um milagre

O jornalista Otávio Nascimento Damasceno, de 21 anos, vítima de um grave acidente na BR-364, em Bujari, apresentou melhora no quadro clínico, segundo boletim atualizado neste sábado (16) por Simone Oliveira, porta-voz da TV5.

O jornalista teve uma leve melhora mas segue internado na UTI/Foto: Reprodução

Otávio colidiu a motocicleta que conduzia contra a traseira de um ônibus escolar na tarde de segunda-feira (11), a cerca de 22 km de Rio Branco. No impacto, ele sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, trauma fechado no tórax, fraturas no punho e dedos da mão esquerda, além de lesões nos dentes. O Samu realizou intubação e encaminhou o jornalista ao pronto-socorro da capital, onde permaneceu internado em estado grave.

Segundo Simone Oliveira, Otávio teve o tubo de intubação retirado ao meio-dia de sábado e já consegue falar, reconhecer familiares e interagir com a equipe médica. “Ele está um pouco sonolento devido à sedação, que sai aos poucos, mas conversou com a irmã, mexeu as pernas e fez algumas perguntas”, detalhou.

Exames recentes apontam que não há lesões no fígado e a tomografia cerebral mostra evolução positiva, com redução das áreas de preocupação. Otávio ainda se alimenta por sonda, mas nos próximos dias iniciará a alimentação pela boca. O braço lesionado será submetido a cirurgia, enquanto os dentes danificados começam a ser recuperados pelo dentista da equipe. O olho apresenta redução do inchaço e hematomas.

Simone Oliveira classificou a evolução do jornalista como “um milagre”: “A primeira notícia indicava complicações graves, mas agora, com os exames atualizados, não há lesões importantes, e ele está se recuperando bem. A previsão é que, na próxima semana, Otávio possa ser transferido para um leito comum”.

