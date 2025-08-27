27/08/2025
Jornalista morta em ataque a hospital em Gaza escreveu carta a filho

A jornalista da Associated Press Mariam Adu Dagga, morta em um ataque a um hospital em Gaza, na última segunda-feira (25/8), deixou uma carta emocionante para o filho de 13 anos, pouco antes de perder a vida. A mensagem de amor foi lida em reunião nas Nações Unidas, nesta quarta-feira (27), pelo embaixador da Argélia na ONU, Amar Bendjama.

Segundo o embaixador, que se mostrou emocionado durante a leitura, a carta foi escrita no X e assim dizia: “Você é o coração e a alma da sua mãe. Quando eu morrer, quero que você reze por mim, não que chore por mim. Quero que você nunca, nunca se esqueça de mim. Fiz de tudo para mantê-lo feliz e seguro. E quando você crescer e se casar, quando tiver uma filha, dê a ela o meu nome de Mariam.”

“Eu quero que você me faça orgulhosa e seja inteligente e responsável. Eu quero que você se torne um talentoso homem de negócios. Voê é meu amor, meu coração, minha alma e meu suporte. Eu quero ser orgulhosa pelo que as pessoas disserem sobre você. Por favor, lembre-se de suas orações, meu filho”, finalizou a jornalista.

No total, ao menos 20 pessoas morreram, sendo cinco jornalistas, no ataque ao hospital, que fica na cidade de Khan Younis, no sul do país.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que o ataque visava destruir uma câmera supostamente utilizada pelo Hamas. De acordo com o relatório do bombardeio, o objeto era suspeito de “monitorar as atividades dos combatentes [israelenses] e, assim, direcionar atividades terroristas contra as forças [de Israel]”. As FDI ainda afirmaram ter assassinado cinco membros do Hamas e um da Jihad Islâmica Palestina no ataque.

