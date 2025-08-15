15/08/2025
Jornalista reage a estímulos mas segue em estado grave na UTI após acidente; veja detalhes

O repórter sofreu traumatismo craniano e abdominal no acidente

O jornalista Otávio Nascimento Damasceno, de 21 anos, segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro de Rio Branco após sofrer um acidente de trânsito na última segunda-feira (11), em Bujari. Ele pilotava uma motocicleta quando colidiu contra a traseira de um ônibus escolar na BR-364.

O jornalista teve uma leve melhora mas segue internado na UTI/Foto: Reprodução

Segundo atualização divulgada nesta quinta-feira (15) pela porta-voz da TV5, Simone Oliveira, a equipe médica reduziu a sedação de Otávio, permitindo observar melhor seus sinais vitais, que permanecem estáveis. O paciente apresentou febre, mas recebeu medicação e teve os antibióticos ajustados devido a lesões no peitoral e no baço.

Ainda de acordo com Simone, uma tomografia da cabeça será realizada no Hospital Santa Juliana, já que o equipamento do pronto-socorro está inoperante. O exame deve indicar se será possível diminuir ainda mais a sedação. Otávio demonstrou reação durante a visita de familiares, movimentando-se levemente e apresentando sinais de emoção.

O repórter sofreu traumatismo craniano e abdominal no acidente. Apesar de não haver necessidade de cirurgia até o momento, seu quadro ainda requer cuidados intensivos.

