15/08/2025
Universo POP
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer

Jornalistas da EBC estão na lista dos 100+Admirados do Brasil

Escrito por Agência Brasil
jornalistas-da-ebc-estao-na-lista-dos-100+admirados-do-brasil


Logo Agência Brasil

Três jornalistas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) integram a lista dos profissionais mais admirados do país, em uma edição que registrou recorde histórico de participação, com quase 30 mil votos. Luciana Barreto, Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva são finalistas no Prêmio 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros 2025, divulgado nesta quinta-feira (14). 

Luciana Barreto é editora-chefe e apresentadora do Repórter Brasil Tarde, na TV Brasil, enquanto Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva atuam na Radioagência Nacional, onde são responsáveis pelo podcast VideBula. As três profissionais foram reconhecidas por sua atuação comprometida com o jornalismo público, plural e de qualidade.

Notícias relacionadas:

“Esse reconhecimento é motivo de orgulho para toda a equipe da EBC. Termos três mulheres jornalistas entre os 100 profissionais mais admirados do país reforça nosso papel de produzir comunicação pública de qualidade, com relevância, credibilidade e diversidade. É também um sinal de que estamos no caminho certo ao investir em jornalismo que respeita o interesse público”, afirma a diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Campos.

O jornalista e apresentador do programa DR com Demori, da TV Brasil, Leandro Demori, foi selecionado por indicação associada a outro canal jornalístico.

Sobre o Prêmio

O Prêmio é uma iniciativa do portal Jornalistas&Cia e tem como objetivo destacar os profissionais que se destacam no jornalismo brasileiro. Após duas edições realizadas em 2014 e 2015, a premiação retorna em 2025 com maior abrangência e diversidade, incluindo uma nova categoria dedicada a correspondentes estrangeiros que atuam no Brasil.

A cerimônia de entrega dos troféus será realizada no dia 29 de setembro, no Club Homs, em São Paulo, e também revelará os TOP 10 +Admirados Jornalistas de 2025 e os cinco campeões regionais.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.