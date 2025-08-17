17/08/2025
Jovem acreano desaparecido há mais de um mês é encontrado em Rondônia

Família relata drama de mais de um mês sem notícias e busca internação para garantir tratamento ao jovem

O mistério sobre o paradeiro de Jemerson de Matos, jovem do interior do Acre desaparecido desde 14 de julho, chegou ao fim neste fim de semana. Ele foi localizado no município de Pimenta Bueno, em Rondônia, após várias semanas de angústia para a família.

Jovem acreano desaparecido há mais de um mês é encontrado em Rondônia. Foto: Reprodução/Facebook

A informação foi confirmada por sua irmã, Janaína Matos, que relatou em redes sociais o drama vivido durante o período em que não tinha notícias do irmão. Segundo ela, Jemerson sofreu um surto seguido de apagão de memória, acreditando estar a caminho da casa da avó, em Sena Madureira.

Durante uma barreira policial em território rondoniense, o jovem foi identificado. A confirmação só foi possível graças ao registro de boletim de ocorrência feito pela família no Acre.

Janaína destacou ainda o apoio da Polícia Federal, que entrou em contato para comunicar o achado. No entanto, ela reforçou as dificuldades enfrentadas para garantir tratamento adequado ao irmão.

“Agora é só ir buscar o Jemerson e conseguir uma internação involuntária que até agora nem pela Justiça consegui. Quando some, a família tem que lutar pra encontrar, pois as investigações daqui ainda não tinham me dado nenhuma resposta, nem câmeras para eu ter um lugar pra procurar… Foram dias horríveis, até corpo tive que ir ver pra saber se não era ele, mas Deus é fiel”, escreveu.

Com o reencontro próximo, a família agora busca meios legais e médicos para assegurar a recuperação do jovem, após o episódio que mobilizou parentes e amigos por mais de um mês.

