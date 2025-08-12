12 de agosto de 2025
Jovem baleado no bairro Canaã morre durante cirurgia no Pronto-Socorro de Rio Branco

A Polícia Militar esteve na cena do crime, isolou a área, ouviu testemunhas e realizou buscas na região, mas não localizou os suspeitos

Ismael Fontenele de Oliveira, 21 anos, morreu na noite desta segunda-feira (11) após ser baleado no bairro Canaã, no Segundo Distrito de Rio Branco. O crime ocorreu no início da tarde, na Travessa Caju.

Segundo informações, a vítima deixava a casa do pai quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta Yamaha Fazer, de cor preta. Um dos suspeitos efetuou vários disparos, atingindo Ismael no abdômen e nas costas.

Vítima sendo socorrida no momento do crime/Foto: ContilNet

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros e o levou ao Pronto-Socorro. Ele passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar esteve na cena do crime, isolou a área, ouviu testemunhas e realizou buscas na região, mas não localizou os suspeitos.

Samu no local do acidente/Foto: ContilNet

O caso é investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será acompanhado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação do assassinato ainda não foi identificada.

