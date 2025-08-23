23/08/2025
Jovem dado como desaparecido morre atropelado por carreta em Porto Velho

Testemunhas relatam que vítima foi atingida ao sair de carro estacionado na pista

Foi identificado como Wallisngton Gomes o jovem que perdeu a vida em um atropelamento na noite desta sexta-feira (22), na Avenida Imigrantes, próximo ao cruzamento com a Rua Rafael Vaz e Silva, na zona Norte de Porto Velho.

Testemunhas relatam que vítima foi atingida ao sair de carro estacionado na pista/Foto:Reproduçao

De acordo com familiares, Wallisngton havia saído de casa por volta das 16h, dirigindo um Toyota Etios com destino a uma casa lotérica. Ele não retornou nem entrou em contato com a família, que chegou a divulgar mensagens nas redes sociais comunicando o desaparecimento.

Horas depois, o jovem foi encontrado sem vida. Testemunhas relataram que, após estacionar o carro na pista da direita, sentido Avenida Jorge Teixeira, ele desceu do veículo e acabou sendo atingido por uma carreta.

Equipes do Samu foram acionadas, mas apenas constataram o óbito. A Polícia Militar isolou o local até a chegada da Perícia Criminal e do rabecão do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção do corpo.

O motorista da carreta fugiu logo após o atropelamento, embora não esteja descartada a possibilidade de que ele não tenha percebido o impacto.

