Jovem de Manaus desaparece após viagem a SP e sinal de celular aponta para o Japão

O desaparecimento de Aylah Gabrielly, de 19 anos, que morava em Manaus, tem intrigado familiares e autoridades. A jovem viajou para São Paulo no fim de julho e não deu mais notícias desde 19 de agosto.

Segundo reportagem exibida pelo SBT, Aylah teria ido à capital paulista para encontrar um homem casado, com quem mantinha um relacionamento. O celular da jovem foi rastreado pela última vez na região da Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo. Horas depois, surpreendentemente, o sinal passou a ser identificado no aeroporto de Kansai, em Osaka, no Japão.

Família angustiada

Sem notícias da filha há quase duas semanas, a mãe de Aylah desabafou:

“A gente não sabe se realmente aconteceu alguma coisa, se a Aylah Gabrielly está viva ou não. É uma aflição que eu não desejo para ninguém.”

Parentes afirmam que a jovem esteve no Mato Grosso antes de retornar a São Paulo em duas ocasiões, a pedido do suposto namorado. Uma tia chegou a alertá-la sobre os riscos da relação, mas a adolescente não teria dado ouvidos.

De acordo com relatos da família, a última vez que Aylah foi vista ocorreu em 15 de agosto, quando passou de carro com um homem desconhecido. Desde o dia 19, não atende chamadas nem responde mensagens.

Investigação policial

A Polícia Civil de São Paulo, em parceria com a Polícia Federal, apura o caso e deve acionar autoridades japonesas para verificar se a jovem embarcou para o país ou se apenas o aparelho foi levado ao exterior.

Entre as hipóteses investigadas estão sequestro e tráfico humano. Já a Record divulgou que Aylah teria viajado a São Paulo inicialmente em busca de emprego, reforçando a suspeita de que possa ter sido aliciada.

Enquanto aguardam respostas, os familiares seguem mobilizando as redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro da jovem.

📌 Fontes: SBT / Record

✍️ Redação ContilNet Notícias