Jovem descobre gravidez no dia do parto: “Senti cólicas muito fortes”

Escrito por Metrópoles
Em novembro de 2024, a mexicana Carolina Yesenia Lopez Figueroa passou por uma crise com fortes dores abdominais. Preocupada com a intensidade das cólicas, decidiu ir ao hospital em busca de alívio, sem imaginar que a vida mudaria radicalmente naquele dia.

“Comecei a sentir cólicas muito fortes. Fui ao hospital e lá me fizeram várias perguntas sobre o que eu sentia. Eu disse que a dor era intensa, no pé da barriga”, conta em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Ao chegar à sala de emergência, Carolina foi cercada por médicos. “Oito médicos estavam ao meu redor olhando em completo silêncio para um monitor pequeno. Perguntei preocupada: ‘O que eu tenho?’. A médica olhou para mim, sem jeito, e disse: ‘Você está grávida”, conta.

A jovem estava em trabalho de parto aos oito meses de gestação. “Senti as dores do parto e não sabia”, resume, ainda surpresa ao narrar a experiência.

O que é a gravidez silenciosa

O caso de Carolina ilustra uma condição conhecida como gravidez silenciosa, em que a mulher descobre a gestação em estágio avançado ou até mesmo durante o parto.

“É uma gestação em que a mulher não percebe os sintomas iniciais, como atraso menstrual, náuseas, aumento abdominal ou movimentação fetal”, explica Michele Egidio, ginecologista do Hospital Santa Lúcia, em Brasília.

Segundo a médica, fatores como ciclos menstruais irregulares, síndrome dos ovários policísticos, obesidade e até tratamentos de saúde como quimioterapia podem mascarar os sinais. Em alguns casos, as mulheres atribuem a ausência de menstruação ao seu “normal” ou acreditam não poder engravidar devido a doenças pré-existentes.

Por que acontece?

De acordo com a ginecoendocrinologista Lorrainy Rabelo, especialista em reprodução humana, o fenômeno costuma estar ligado a alterações hormonais.

“Pode acontecer quando a mulher fica muitos meses sem menstruar ou quando apresenta sangramentos que parecem menstruação, mas, na verdade, são escapes gestacionais”, esclarece.

Foto colorida de uma mulher segurando a mão de uma criança - Metrópoles.Carolina Yesenia Lopez Figueroa agora compartilha em suas redes sociais fotos com a filha

Riscos da descoberta tardia

Os riscos de um diagnóstico tão tardio não são apenas emocionais, mas também de saúde. “Sem pré-natal adequado, podem ocorrer doenças fetais não diagnosticadas, além de condições maternas como pré-eclâmpsia. Também não temos a certeza da idade gestacional do bebê”, alerta Michele Egidio.

Além disso, a ausência de acompanhamento pode atrasar a identificação de emergências, como a gravidez ectópica — quando o embrião se implanta fora do útero —, uma condição de risco que precisa de diagnóstico rápido.

A importância do acompanhamento

As especialistas reforçam que a gravidez silenciosa é extremamente rara. “A probabilidade é muito pequena, visto que a maioria das gestações têm sintomas em algum momento”, observa Lorrainy Rabelo.

Ainda assim, elas alertam para a importância de manter consultas de rotina. “O acompanhamento ginecológico regular ajuda a mulher a entender melhor seu corpo e sintomas. Pacientes com ciclos irregulares devem investigar o motivo e receber tratamento. Além disso, isso auxilia na orientação sobre contracepção e planejamento familiar”, completa Michele Egidio.

O caso de Carolina serve como lembrete de que o corpo feminino pode surpreender até em situações inesperadas. Passado o susto da descoberta da gravidez, a mexicana saiu do hospital feliz, com um bebê saudável nos braços.

