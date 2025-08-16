Jovem é assassinado por amante após namoro secreto ser descoberto; acusado fugiu para o Acre

A Polícia Civil de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, revelou detalhes sobre o assassinato de Lucas Gabriel Silva de Lima, de 21 anos, que foi morto por Diego Natanael Pereira de Freitas Linhas, de 18 anos, seu amante comprometido. A prisão do suspeito ocorreu na última terça-feira (12) após cinco meses de investigações.

O corpo de Lucas Gabriel foi encontrado em estado de decomposição no dia 8 de março, em uma área de mata no ramal do Calado, dois dias após a família registrar seu desaparecimento. O delegado John Castilho, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, informou em coletiva que a investigação apontou para um relacionamento entre Lucas e Diego. O crime teria sido motivado por ciúmes, após a namorada de Diego descobrir o caso.

O delegado explicou que o assassino premeditou o crime e atraiu a vítima para a área de mata com a desculpa de ter relações sexuais. No local, Diego atacou Lucas com golpes de faca no pescoço, o matando na hora, e depois abandonou o corpo na mata.

Após cometer o crime, Diego fugiu para a Bolívia, passando por estados como Acre e Rondônia. A Polícia Civil monitorou seus passos e o prendeu assim que ele retornou a Manacapuru. O suspeito confessou o crime e foi indiciado por homicídio qualificado, permanecendo à disposição da Justiça.