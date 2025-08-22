22/08/2025
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente

Jovem é derrubado de boi após animal se assustar com barulho de ônibus no Acre; ASSISTA

O episódio, que aconteceu por volta das 17h35, foi registrado por uma câmera de segurança de uma residência e rapidamente ganhou as redes sociais em tom bem-humorado

Uma cena inusitada chamou atenção na tarde desta sexta-feira, 21, em Mâncio Lima. Um jovem acabou sendo derrubado de um boi depois que o animal se assustou com o barulho de um ônibus que parava próximo ao local.

Caso foi registrado por câmeras/Foto: Reprodução

O episódio, que aconteceu por volta das 17h35, foi registrado por uma câmera de segurança de uma residência e rapidamente ganhou as redes sociais em tom bem-humorado. No vídeo, é possível ouvir o momento em que o veículo freia, produzindo um som que assusta o animal. Assustado, o boi dispara em corrida repentina, fazendo com que o jovem caia ao chão.

Além da queda, o áudio captado pela câmera registra comentários de populares que acompanharam a cena. Entre risadas, uma das frases que mais repercutiu foi: “Vai de novo, eu avisei!”.

Apesar do susto e da repercussão nas redes, não houve registro de ferimentos graves.

https://www.instagram.com/reel/DNqTtbsO2Cr/?igsh=MW1kNmN3N3h2M3pkbQ==

