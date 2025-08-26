Jovem grávida é encontrada morta às margens de rodovia no PR

Taila Camila Gomes de Souza, de 28 anos, foi encontrada morta no fim da madrugada desta segunda-feira (25/8), às margens da rodovia que liga Astorga a Jaguapitã, na região norte do Paraná. O corpo apresentava perfuração provocada por disparo de arma de fogo. Ela estava grávida.

Populares que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As equipes constataram o óbito e isolaram a área até a chegada da Polícia Científica de Maringá, que confirmou a perfuração causada por arma de fogo.

Leia a matéria completa em GMC Online, parceiro do Metrópoles.