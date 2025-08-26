Jovem morre em hotel de luxo na Grécia e amigo ator é hospitalizado

O ator e criador de conteúdo adulto Ryan Silveira e seu amigo Yago Campos se envolverem em um grave incidente em hotel de luxo na ilha de Mykonos, no arquipélago das Cíclades, na Grécia. Os jovens brasileiros foram encontrados inconscientes dentro de uma banheira de um quarto do estabelecimento, de acordo com informações da mídia local.

Ryan, de 23 anos, recuperou a consciência após um coma e segue hospitalizado, segundo relatos da família à CNN. Yago não resistiu a faleceu, segundo publicações da irmã nas redes sociais.

O incidente ocorreu na praia de Ornos, uma das mais famosas praias de Mykonos. Uma funcionária da equipe de limpeza notou água escorrendo do quarto e acionou colaboradores do hotel, que encontraram os jovens inconscientes na banheira — ainda segundo o noticiário da ProtoThema. Yago teve a morte confirmada por paramédicos no local.

O criador de conteúdo, com mais de 270 mil seguidores no Instagram e 800 mil no Twitter, foi levado de ambulância para o Centro de Saúde de Mykonos. “Ele está lúcido, falando normal, fora de perigo, e logo sairá do hospital”, disse a mãe de Ryan.

Ainda segundo a mãe de Ryan, o que provocou a tragédia está em investigação.

A CNN tenta contato com o Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, e aguarda retorno.