25/08/2025
Universo POP
Caetano Veloso é parado em blitz em Brasília e policial se derrete por cantor; veja vídeo
Britney Spears revela traumas familiares e luta pelo reencontro com os filhos
Fortuna de bilhões: Jay-Z é coroado o músico mais rico do mundo
Protagonista! Marina Ruy Barbosa foi 1ª escolha para Suzane em “Tremembé”, diz autor
Lil Nas X é acusado de quatro crimes após ser visto de cueca na rua
Vídeo: repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo
Após trair mulher por R$ 1 mil no show de Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex
Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos

Jovem morre em hotel de luxo na Grécia e amigo ator é hospitalizado

Brasileiros estavam a turismo na em Mykonos ilha do arquipélago das Cíclades, na Grécia. • Reprodução/ Redes Sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O ator e criador de conteúdo adulto Ryan Silveira e seu amigo Yago Campos se envolverem em um grave incidente em hotel de luxo na ilha de Mykonos, no arquipélago das Cíclades, na Grécia. Os jovens brasileiros foram encontrados inconscientes dentro de uma banheira de um quarto do estabelecimento, de acordo com informações da mídia local.

Ryan, de 23 anos, recuperou a consciência após um coma e segue hospitalizado, segundo relatos da família à CNN. Yago não resistiu a faleceu, segundo publicações da irmã nas redes sociais.

Brasileiros estavam a turismo na em Mykonos ilha do arquipélago das Cíclades, na Grécia/Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O incidente ocorreu na praia de Ornos, uma das mais famosas praias de Mykonos. Uma funcionária da equipe de limpeza notou água escorrendo do quarto e acionou colaboradores do hotel, que encontraram os jovens inconscientes na banheira — ainda segundo o noticiário da ProtoThema. Yago teve a morte confirmada por paramédicos no local.

O criador de conteúdo, com mais de 270 mil seguidores no Instagram e 800 mil no Twitter, foi levado de ambulância para o Centro de Saúde de Mykonos. “Ele está lúcido, falando normal, fora de perigo, e logo sairá do hospital”, disse a mãe de Ryan.

Ainda segundo a mãe de Ryan, o que provocou a tragédia está em investigação.

CNN tenta contato com o Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, e aguarda retorno.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.