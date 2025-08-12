Jovem que fingiu ser delegado da Receita no Acre é preso após passar 19 dias em hotel sem pagar

Um homem identificado como Rian Gustavo Alves do Nascimento, 23 anos, foi preso no último final de semana pela Polícia Militar de Sena Madureira sob acusação de estelionato. Segundo informações, ele passou 19 dias hospedado em um hotel e não pagou a conta.

Ao saber que se tratava de uma enganação, o proprietário do hotel acionou a polícia e o rapaz foi conduzido para a Unidade de segurança pública de Sena para os devidos procedimentos.

Conforme o apurado, Rian já tem outras passagens pela polícia por crime semelhante a esse praticado na região de fronteira.

Segundo matéria do site “O Alto Acre”, publicada em datas anteriores, as denúncias registradas contra ele incluem não apenas estelionato, mas também possíveis práticas de falsidade ideológica. O suspeito se apresentava como delegado da Receita Federal para ganhar a confiança das vítimas, mesmo aparentando pouca idade.

Entre os crimes atribuídos ao jovem, estão dois casos em que ele convenceu vítimas a realizar depósitos via Pix como garantia para o aluguel de um imóvel que, segundo apuração, não pertencia a ele. Ele afirmava ser o proprietário e exigia pagamento antecipado para assegurar a locação.

Além disso, o acusado se hospedou em hotéis e pousadas da região de fronteira sem quitar os débitos, deixando os estabelecimentos após ser expulso. Há também relatos de que utilizou mototáxis sem efetuar o pagamento, sendo forçado a pagar sob ameaça dos profissionais.

Natural de Rio Branco, Rian já teria praticado crimes semelhantes antes de se deslocar para o interior.