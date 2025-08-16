Jovem sofre fratura exposta em colisão em cruzamento sem sinalização; VEJA O MOMENTO

Um acidente de trânsito deixou uma jovem ferida no início da tarde desta sexta-feira (15), em Brasiléia. A colisão entre um carro e uma motocicleta ocorreu por volta das 14h10, no cruzamento das ruas Joaquim Alves e Ernestino do Amaral, no bairro Ferreira Silva, ponto que não possui sinalização, no município de Brasiléia no interior do Acre.

A vítima foi identificada como Luana Maria Oleario da Silva, de 20 anos, que conduzia uma motocicleta Honda. Câmeras de segurança registraram o momento em que a moto foi atingida por um veículo Chevrolet. O motorista, que não teve o nome divulgado, permaneceu no local para prestar socorro e colaborar com os agentes de trânsito.

Luana foi atendida por socorristas do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão e encaminhada ao Hospital Regional Raimundo Chaar, apresentando fratura exposta no tornozelo esquerdo. Embora o estado de saúde seja estável, a jovem deverá ser transferida para Rio Branco, onde passará por cirurgia.

O caso será investigado pelas autoridades competentes. Segundo os agentes de trânsito, em cruzamentos sem sinalização, a preferência é sempre de quem vem pela direita.