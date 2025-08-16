16/08/2025
Jovem sofre fratura exposta em colisão em cruzamento sem sinalização; VEJA O MOMENTO

Vítima foi identificada como Luana Maria Oleario da Silva, de 20 anos, que conduzia uma motocicleta Honda

Um acidente de trânsito deixou uma jovem ferida no início da tarde desta sexta-feira (15), em Brasiléia. A colisão entre um carro e uma motocicleta ocorreu por volta das 14h10, no cruzamento das ruas Joaquim Alves e Ernestino do Amaral, no bairro Ferreira Silva, ponto que não possui sinalização, no município de Brasiléia no interior do Acre.

Caso aconteceu em Brasileia, interior do Acre/Foto: Reprodução

A vítima foi identificada como Luana Maria Oleario da Silva, de 20 anos, que conduzia uma motocicleta Honda. Câmeras de segurança registraram o momento em que a moto foi atingida por um veículo Chevrolet. O motorista, que não teve o nome divulgado, permaneceu no local para prestar socorro e colaborar com os agentes de trânsito.

Luana foi atendida por socorristas do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão e encaminhada ao Hospital Regional Raimundo Chaar, apresentando fratura exposta no tornozelo esquerdo. Embora o estado de saúde seja estável, a jovem deverá ser transferida para Rio Branco, onde passará por cirurgia.

Vítima foi socorrida por equipe do SAMU/Foto: ContilNet

O caso será investigado pelas autoridades competentes. Segundo os agentes de trânsito, em cruzamentos sem sinalização, a preferência é sempre de quem vem pela direita.

