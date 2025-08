Jovem some ao tentar atravessar Rio das Garças fora da área de banho

Weglenton Mateus Santo Martins, de 18 anos, desapareceu após tentar atravessar o Rio Garças, em Barra do Garças, a 515 km de Cuiabá, Mato Grosso, na tarde desse sábado (2/8). Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros seguem com as buscas neste domingo (3/8).

Segundo os bombeiros, o incidente ocorreu nas proximidades da Praia do Bosque. No local, testemunhas informaram que o rapaz tentou atravessar o rio em um trecho com pedras e forte correnteza, fora da zona segura monitorada pelos bombeiros. Durante a travessia, a vítima submergiu, e não foi mais vista.

