Jovem usa balde para tentar combater incêndio que atingiu 50 casas

Um vídeo mostra o momento em que um rapaz sobe no telhado de uma casa em chamas, sozinho, com um balde em mãos para enchê-lo na caixa d’água. Ele tenta combater o incêndio que atingiu cerca de 50 moradias no Dique da Vila Gilda, em Santos, no litoral de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (28/8).

As imagens foram publicadas nas redes sociais pelo perfil Jovens Pela ZN.

O incêndio começou por volta das 13h40 desta quinta, na Rua Caminho São Sebastião, no bairro Rádio Clube, e atingiu cerca de 50 moradias. Ainda não há número oficial para o total de moradias destruídas. No local, atuam 14 viaturas e 49 bombeiros para combater as chamas. A ocorrência está em fase de rescaldo.

Até às 17h, o registro oficial é de três feridos. Um homem sofreu traumatismo craniano após ser atingido na cabeça por uma viga de madeira. Além dele, duas mulheres precisaram de atendimento médico após inalar fumaça.

Veja o víeo: