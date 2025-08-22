Juíza manda fechar centro de detenção Alcatraz dos Jacarés

A juíza Kathleen M. Williams, do Tribunal Distrital Federal de Miami, ordenou na quinta-feira (21/8) que nenhum outro imigrante detido seja enviado para um centro nos Everglades, na Flórida (Estados Unidos), e que grande parte da instalação seja desmantelada.

De acordo com o jornal The New York Times, a decisão repreendeu os governos estadual e federal por não considerarem os potenciais danos ambientais antes da construção da instalação, conhecida como Alcatraz dos Jacarés.

Leia também

Kathleen deu prazo de 60 dias aos governos para retirar os detentos e começar a remover cercas, iluminação, geradores de energia e outros materiais. Ela também proibiu qualquer nova construção no local.

A decisão representa um grande revés jurídico ao centro, a primeira unidade estatal do país para imigrantes presos, informa o Times. Alcatraz enfrentou diversos processos judiciais e inúmeras reclamações sobre más condições e outros problemas. O estado deve recorrer da decisão.

Segundo a decisão, as administrações violaram uma lei federal que exige uma revisão ambiental antes de qualquer grande projeto de construção federal.

A juíza concedeu parcialmente uma liminar pedida por ambientalistas e pela Tribo Miccosukee, cujos membros vivem na área. Alcatraz é cercado por terras protegidas que fazem parte do sensível sistema ecológico dos Everglades.