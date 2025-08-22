Juíza manda fechar centro de detenção Alcatraz dos Jacarés

A juíza Kathleen M. Williams, do Tribunal Distrital Federal de Miami, ordenou na quinta-feira (21/8) que nenhum outro imigrante detido seja enviado para um centro nos Everglades, na Flórida (Estados Unidos), e que grande parte da instalação seja desmantelada.
De acordo com o jornal The New York Times, a decisão repreendeu os governos estadual e federal por não considerarem os potenciais danos ambientais antes da construção da instalação, conhecida como Alcatraz dos Jacarés.
Kathleen deu prazo de 60 dias aos governos para retirar os detentos e começar a remover cercas, iluminação, geradores de energia e outros materiais. Ela também proibiu qualquer nova construção no local.
A decisão representa um grande revés jurídico ao centro, a primeira unidade estatal do país para imigrantes presos, informa o Times. Alcatraz enfrentou diversos processos judiciais e inúmeras reclamações sobre más condições e outros problemas. O estado deve recorrer da decisão.
Segundo a decisão, as administrações violaram uma lei federal que exige uma revisão ambiental antes de qualquer grande projeto de construção federal.
A juíza concedeu parcialmente uma liminar pedida por ambientalistas e pela Tribo Miccosukee, cujos membros vivem na área. Alcatraz é cercado por terras protegidas que fazem parte do sensível sistema ecológico dos Everglades.