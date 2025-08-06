6 de agosto de 2025
Universo POP
Globo confirma saída de Livinho do “Dança dos Famosos”; saiba mais
Quem é Mayte Piragibe, atriz que expôs traição do ex-marido com a babá
Influenciadora é internada após ‘ritual de beleza íntima’ com pimenta malagueta na vagina
Fabiano Menotti emagrece 52 kg e mostra antes e depois
Quem é a blogueira que estava em carro com R$ 60 milhões em barras de ouro?
Inusitado: Milionário dos EUA é morto por búfalo durante caçada na África do Sul
Saiba quem é a influenciadora que estava no carro com o marido preso pela PRF com com 61 milhões em ouro
Fora da competição: MC Livinho deixa o Dança dos Famosos após sentir dores
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Justiça marca audiência sobre uso de imagem no meme “Valeu, Natalina”

Julgamento que pode anular júri da Chacina do Preventório em Rio Branco começa nesta quinta-feira

Defensoria Pública do Estado do Acre intimada para sessão que avaliará a legalidade do veredicto original

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Tribunal de Justiça do Acre marcou para esta quinta-feira (7), às 8h, na Sala das Sessões da Câmara Criminal, uma sessão que pode anular o julgamento do Caso da Chacina do Preventório, ocorrido em Rio Branco. O processo envolve cinco policiais militares acusados de matar três pessoas, entre elas a menina Maria Kauane, durante uma operação policial em maio de 2018.

O julgamento original aconteceu em dezembro de 2024, após longos dias de sessões. Em um momento de grande repercussão, os jurados precisaram de pausa devido à exaustão, e o veredicto foi muito aguardado pela população acreana, devido à gravidade das acusações e ao impacto social do caso.

Agora, em 2025, a defesa questiona a legalidade daquele veredito, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas apresentadas, conforme previsto no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Caso o Tribunal de Justiça do Acre concorde com essa argumentação, o julgamento poderá ser anulado, e um novo júri será convocado para reavaliar as acusações.

Fórum Criminal da Cidade da Justiça, em Rio Branco, palco da sessão que pode anular o julgamento da Chacina do Preventório/Foto: Reprodução

A Defensoria Pública do Estado do Acre, representada pelo defensor público Gilberto Jorge Ferreira da Silva, foi intimada para acompanhar a sessão de amanhã, que será decisiva para o andamento do caso.

A Chacina do Preventório permanece como um marco na justiça local, gerando debates sobre a conduta policial e o funcionamento do sistema judiciário em situações de grande repercussão social. A expectativa é que a sessão traga mais clareza sobre os próximos passos no processo.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.