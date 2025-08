Juliette atualiza estado de saúde do sobrinho que foi internado após inflamação no coração

Juliette Freire usou os stories do Instagram, na noite de sexta-feira (1º/8), para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde do sobrinho, Ryan, de 17 anos. O adolescente foi internado recentemente após ser diagnosticado com miocardite, uma inflamação no músculo cardíaco. Atenta à situação, a ex-BBB foi pessoalmente ao hospital visitar o sobrinho e acompanhar de perto sua recuperação.

“Eu tô aqui com Ryan no hospital e o médico explicou o seguinte… Não sei se ficou claro quando eu expliquei antes de vir pra cá… A inflamação no coração é uma consequência de alguma infecção no corpo produz anticorpos e o coração inflama”, relatou a artista, buscando deixar seus seguidores informados sobre o que motivou a internação do jovem.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Juliette Freire fala sobre o sobrinho internado Reprodução: Instagram @juliette Juliette, namorado, Kaique Cerveny, e seus sobrinhos que moram com ela, Gabriel, Hugo e Ryan Reprodução: Instagram @juliette Juliette Freire Reprodução: Instagram/Juliette Juliette Freire está negociando para apresentar o “Saia Justa” Reprodução: Instagram

Reprodução/Foto: Brazil News Voltar

Próximo

Na sequência, a cantora esclareceu que o quadro do sobrinho não é considerado grave, apesar de exigir cuidados específicos. Ryan, que vive com Juliette, segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) como forma de precaução e para que todos os sinais vitais sejam acompanhados de maneira rigorosa. “Só que no caso dele, ele está bem, não é grave, mas ele está no CTI pra monitorar tudo, as taxas, batimentos, frequência cardíaca”, disse.

Ainda durante a atualização, Juliette compartilhou boas notícias e reforçou que o pior já passou. Segundo ela, o rapaz está consciente e apresentando uma boa resposta ao tratamento. “Ele está super bem e não está mais com dor e a tendência agora é melhorar”, afirmou a artista, aliviada com a evolução do quadro.