20/08/2025
Justiça autoriza que influenciador Hytalo Santos dê entrevista à tv Record
Justiça autoriza que influenciador Hytalo Santos dê entrevista à tv Record

Acusado de exploração infantil, o youtuber, que está preso, vai falar com o jornalista Roberto Cabrini

O influenciador Hytalo Santos, que está preso desde a semana passada, recebeu autorização da Justiça para conceder uma entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, da Record TV. O pedido foi aprovado pelo juiz Antonio Rudimacy Firmino de Sousa, com a ressalva de que a entrevista deve seguir as normas de segurança da penitenciária.

Enquanto isso, a Justiça de São Paulo autorizou que Hytalo e seu marido, Israel Natã Vicente, sejam levados para uma unidade prisional na Paraíba, estado onde os mandados de prisão foram expedidos. Os dois são acusados de exploração infantil e tráfico de pessoas.

A defesa do casal teve o pedido de liberdade negado mais uma vez. O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Rogerio Schietti Cruz, considerou que a prisão está bem fundamentada, citando a produção e divulgação de material audiovisual sexualizado com adolescentes.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

