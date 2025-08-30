Justiça cobra multa de Leo Lins após discriminação sexual e de gênero

A coluna Fábia Oliveira descobriu que o ano de 2025 parece ter se tornado ainda pior para Leo Lins. Isso porque, além de uma recente condenação à prisão, o humorista, agora, é alvo de um novo pesadelo judicial.
Fontes amigas desta coluna afirmaram que Leo foi acionado este mês em uma “execução fiscal”. O famoso estaria com uma cobrança inscrita em dívida ativa após não pagar uma multa aplicada pelo TCE de São Paulo.
A cobrança em questão seria de uma multa antiga aplicada pelo Tribunal de Contas. O caso teria surgido após Leo Lins ser submetido a um processo administrativo conduzido na Secretaria de Justiça no passado.
Na época, o Tribunal de Contas teria decidido multar o comediante após uma denúncia de discriminação por orientação sexual e/ou identidade de gênero. Os valores ainda não teriam sigo pagos por pelo humorista, resultando na recente ação de execução.
Fontes nos contaram, ainda, que caso Leo Lins não pague a multa de cerca de R$ 34 mil, seus bens podem ser penhorados para garantir o pagamento do valor. Eita!