27/08/2025
Universo POP
Justiça condena assassinos do músico conhecido como Pirata do Arpoador

Escrito por Agência Brasil
A Justiça do Rio de Janeiro condenou Pablo Francisco da Silva e Flávio Lima de Mello pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte) do publicitário, empresário e músico Sérgio José Coutinho Stamile, no Parque Garota de Ipanema, zona sul do Rio, na madrugada do dia 9 de agosto de 2021. Pablo vai cumprir 27 anos, 2 meses e 20 dias de prisão e Flávio, 23 anos e 4 meses, ambos em regime fechado.

De acordo com a denúncia, os dois imobilizaram e asfixiaram o artista durante um desentendimeno entre eles e depois fugiram com os pertences da vítima. O músico era conhecido como Pirata do Arpoador por ter o costume de ir até a pedra para meditar.

A acusação contou com imagens de câmeras de segurança do local que capturaram o momento do crime e identificaram os réus como autores do latrocínio. Na sentença, o titular da 39ª Vara Criminal do Rio, Ricardo Coronha Pinheiro, destacou que não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

“Por outro lado, existe circunstância agravante a ser considerada, na medida em que o crime de latrocínio foi cometido mediante violência e grave ameaça, consubstanciadas em entrar em luta corporal com a vítima, aplicando-lhe um golpe fatal chamado mata-leão, enforcando-a, recurso que impossibilitou a defesa da vítima”, disse o magistrado na decisão.

Crime

Sérgio Stamile foi deixado na entrada do prédio, onde morava pela namorada, Carla Daniel, por volta de 22h30 de 9 de agosto de 2021, na Rua Bulhões de Carvalho, em Copacabana. Ele não chegou a ir para casa, indo direto para o parque, onde costumava meditar.

Ele entrou no local após o horário de funcionamento. Embora os portões do espaço sejam abertos às 6h e fechados às 17h, diariamente, grades quebradas permitiam o livre acesso dos frequentadores no espaço em qualquer horário. No início da manhã seguinte, policiais militares foram acionados e encontraram o corpo do músico.

O caso ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Uma câmera de monitoramento ajudou as equipes a chegarem na identificação dos dois homens, então apontados como suspeitos do assassinato do músico. Foram registradas a chegada da vítima e a discussão com a dupla.

Em seguida, Sérgio aparece caminhando em direção à gruta que tem no parque. Momentos depois, os homens o seguem e o sufocam com um golpe, conhecido mata-leão, levando a vítima à morte. A dupla roubou seus pertences e fugiu do local. Toda ação aconteceu em cerca de 15 minutos.

ContilNet Notícias

