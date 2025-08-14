Justiça devolve BMW de MC Poze do Rodo e libera shows fora do Rio

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu devolver a BMW de MC Poze do Rodo, retida durante sua prisão, e autorizou o cantor a realizar apresentações musicais fora do estado.
Além disso, ele não precisará mais comparecer mensalmente ao juízo para prestar informações sobre suas atividades, já que vinha cumprindo essa obrigação desde sua libertação.
Leia também
-
MPRJ pede prisão de Poze do Rodo e MC se pronuncia
-
Ministério Público suspende acordo com Poze do Rodo após denúncia
-
MC Poze do Rodo protesta pela liberdade de Oruam: “MC não é bandido”
-
Deolane reage à foto de Poze do Rodo em presídio e faz comparação
O cantor continua sendo investigado por apologia ao crime, envolvimento com tráfico de drogas e suspeita de lavagem de dinheiro, especialmente relacionada à facção Comando Vermelho.
5 imagensFechar modal.1 de 5
2 de 5
3 de 5
MC Poze
Instagram/Reprodução4 de 5
MC Poze do Rodo
Instagram/Reprodução5 de 5
MC Poze do Rodo
Instagram/Reprodução
Após a sua soltura em 3 de junho, beneficiado por um habeas corpus concedido pela Justiça, foram impostas seis medidas cautelares.
Algumas delas seguem em vigor, incluindo a obrigação de permanecer à disposição da Justiça, informar mudanças de endereço e entregar o passaporte.