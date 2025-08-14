Justiça devolve BMW de MC Poze do Rodo e libera shows fora do Rio

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu devolver a BMW de MC Poze do Rodo, retida durante sua prisão, e autorizou o cantor a realizar apresentações musicais fora do estado.

Além disso, ele não precisará mais comparecer mensalmente ao juízo para prestar informações sobre suas atividades, já que vinha cumprindo essa obrigação desde sua libertação.

Leia também

O cantor continua sendo investigado por apologia ao crime, envolvimento com tráfico de drogas e suspeita de lavagem de dinheiro, especialmente relacionada à facção Comando Vermelho.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

2 de 5

3 de 5

MC Poze

Instagram/Reprodução 4 de 5

MC Poze do Rodo

Instagram/Reprodução 5 de 5

MC Poze do Rodo

Instagram/Reprodução

Após a sua soltura em 3 de junho, beneficiado por um habeas corpus concedido pela Justiça, foram impostas seis medidas cautelares.

Algumas delas seguem em vigor, incluindo a obrigação de permanecer à disposição da Justiça, informar mudanças de endereço e entregar o passaporte.