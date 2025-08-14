14 de agosto de 2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira as previsões para sua quinta-feira
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024

Justiça devolve BMW de MC Poze do Rodo e libera shows fora do Rio

Escrito por Metrópoles
justica-devolve-bmw-de-mc-poze-do-rodo-e-libera-shows-fora-do-rio

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu devolver a BMW de MC Poze do Rodo, retida durante sua prisão, e autorizou o cantor a realizar apresentações musicais fora do estado.

Além disso, ele não precisará mais comparecer mensalmente ao juízo para prestar informações sobre suas atividades, já que vinha cumprindo essa obrigação desde sua libertação.

Leia também

O cantor continua sendo investigado por apologia ao crime, envolvimento com tráfico de drogas e suspeita de lavagem de dinheiro, especialmente relacionada à facção Comando Vermelho.

5 imagensMC Poze MC Poze do Rodo MC Poze do Rodo Fechar modal.1 de 5

2 de 5

3 de 5

MC Poze

Instagram/Reprodução4 de 5

MC Poze do Rodo

Instagram/Reprodução5 de 5

MC Poze do Rodo

Instagram/Reprodução

Após a sua soltura em 3 de junho, beneficiado por um habeas corpus concedido pela Justiça, foram impostas seis medidas cautelares.

Algumas delas seguem em vigor, incluindo a obrigação de permanecer à disposição da Justiça, informar mudanças de endereço e entregar o passaporte.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.