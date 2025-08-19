Justiça do DF mantém prisão de lanterneiro que matou mulher a facadas

O lanterneiro William Lopes (foto em destaque), de 28 anos, suspeito de matar a companheira a facadas e fugir para uma igreja, teve a prisão mantida pela Justiça na última quinta-feira (14/8).

O crime foi cometido um dia antes. A vítima, Camila Pereira Lopes, também de 28 anos, levou ao pelo menos três facadas na região do tórax em frente à casa onde o casal morava, na QL 8, Conjunto H, do Itapoã 2.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pediu a conversão da prisão em flagrante do feminicida para preventiva, o que foi aceito pela juíza substituta do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC).

A magistrada entendeu que não apresentou qualquer ilegalidade no momento da prisão, e não viu razão para liberar o suspeito.

“Cuida-se de delito de feminicídio consumado em que o autuado esfaqueou a vítima em região letal. A sociedade não tolera a prática de delitos contra a vida, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tampouco essa forma de resolução de conflitos”, disse.

A juíza destacou ainda que o crime demonstra periculosidade e traz intranquilidade social, além do fato de o autuado apresentar passagens criminais anteriores, o que evidencia o risco de reiteração criminosa.

Camila morreu em frente à casa onde o casal morava

Ela foi assassinada com pelo menos três golpes de faca

Camila Pereira Lopes, de 28 anos

William Lopes, de 28 anos

William tem outras passagens pela polícia

Após cometer o crime, o lanterneiro fugiu para uma igreja

Lembre o caso:

O feminicídio aconteceu na noite da última quarta-feira (13/8).

O companheiro de Camila, William Lopes, também de 28 anos, fugiu do local após o crime e se escondeu dentro de uma igreja.

O óbito foi constatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF, acionado para socorrer a vítima.

Ele não resistiu à abordagem e foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

Segundo a polícia, ele já possui passagens por roubo, extorsão e posse ilegal de arma de fogo.

O crime teria ocorrido após Camila atear fogo nos pertences do companheiro durante uma crise de ciúmes. O incêndio levou o proprietário do imóvel a registrar um boletim de ocorrência contra a mulher.

O casal estava junto havia cerca de um ano. Testemunhas confirmaram que Camila e William mantinham um relacionamento conturbado. A mulher deixa um filho de outro relacionamento.