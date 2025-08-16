15/08/2025
Justiça Eleitoral leva serviços ao Festival do Açaí e incentiva biometria em Feijó; saiba mais

Atualmente, Feijó tem aproximadamente 25 mil eleitores cadastrados

O Festival do Açaí, em Feijó, não é apenas palco de cultura e entretenimento. Neste ano, a Justiça Eleitoral também participa do evento com um estande da 7ª Zona Eleitoral, oferecendo serviços importantes à população.

O chefe de cartório, Roberval Cavalcante, explicou que o espaço está funcionando durante todas as noites do festival, até domingo, no horário das 19h à meia-noite. Entre os atendimentos oferecidos estão alistamento eleitoral, transferência de domicílio, revisão de dados e, principalmente, o cadastro biométrico, exigência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para dar mais segurança e agilidade ao processo de votação.

Justiça Eleitoral leva serviços e cadastro biométrico ao Festival do Açaí em Feijó/Foto: ContilNet

Segundo Cavalcante, em Feijó ainda existem cerca de 3.220 eleitores sem biometria, sendo 1.200 da zona rural e o restante da área urbana. Para facilitar, a equipe disponibilizou uma lista alfabética com os nomes de quem ainda não realizou o procedimento. “A pessoa pode vir ao estande, conferir se o nome está na lista e já aproveitar para regularizar a situação”, destacou.

No espaço, também há uma cabine de votação para que os visitantes conheçam de perto como funciona o processo eleitoral. “A urna eletrônica não conseguimos trazer desta vez, mas a ideia é tornar o ambiente interativo e aproximar o cidadão da Justiça Eleitoral”, disse Cavalcante.

Moradores aproveitam o festival para regularizar situação eleitoral no estande da Justiça Eleitoral/Foto: ContilNet

Atualmente, Feijó tem aproximadamente 25 mil eleitores cadastrados. A expectativa é ampliar a coleta biométrica com ações itinerantes em comunidades de difícil acesso, como no Rio Envira, utilizando escolas e pontos estratégicos. “Muitos eleitores têm dificuldade de chegar até a sede do município, por conta dos custos. Por isso, pretendemos levar o atendimento até eles, mediante autorização do tribunal”, completou o chefe de cartório.

Equipe da 7ª Zona Eleitoral participa do Festival do Açaí com estande de atendimento/Foto: ContilNet

Com o uso de internet via Starlink, a 7ª Zona Eleitoral aposta na tecnologia para superar barreiras logísticas e ampliar o alcance do serviço, aproveitando a movimentação do festival para incentivar a regularização dos eleitores de Feijó.

