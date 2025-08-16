Justiça mantém prisão de Hytalo Santos e marido após audiência de custódia

A Justiça de São Paulo manteve a prisão do influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, após audiência de custódia neste sábado (16), em cumprimento a mandados expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, da Paraíba.

As prisões ocorreram em cumprimento a mandados expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba. Segundo o Ministério Público da Paraíba (MPPB), a investigação apura crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil.

Prisão e investigações

A Polícia Civil de São Paulo executou os mandados de prisão. No vídeo que registra a ação policial, Hytalo e Israel são vistos encarando a câmera enquanto recebem a ordem de prisão do agente, que declara: “Vocês estão sendo detidos pelo Deic (Departamento de Investigações Criminais).”

As investigações contra Hytalo Santos, iniciadas em 2024 pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) após denúncias via “Disque 100”, focam na exploração de menores e na “adultização” de crianças e adolescentes em seus conteúdos online.

Uma das denúncias mais visíveis foi feita pelo youtuber Felca, cujo vídeo detalha a exposição de jovens como Kamylinha Santos, de 17 anos, que supostamente foi exibida em situações sugestivas desde os 12 anos e teve seu pós-operatório de implante de silicone filmado. O vídeo de Felca já ultrapassa 42 milhões de visualizações, gerando ampla repercussão.

Embora “adultização” não seja um crime específico, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)visa a proteção integral de crianças e adolescentes contra negligência, exploração, violência e constrangimento.

Outro lado

Em nota, a defesa de Hytalo Santos diz que não teve acesso ao conteúdo da decisão que ordenou a prisão e que vai pedir a liberdade do influencer.

Nota – Defesa Hytalo Santos

A defesa de HYTALO SANTOS informa que recebeu, na manhã desta sexta-feira (15), a notícia da expedição de ordem de prisão contra seu cliente.



Até o momento, não tivemos acesso ao conteúdo da decisão que determinou a medida extrema, o que impossibilita uma manifestação mais detalhada. Assim que tivermos ciência dos fundamentos, adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis para resguardar os direitos de HYTALO, inclusive com o ingresso de Habeas Corpus, se for necessário.

Reafirmamos a inocência de HYTALO SANTOS, que sempre se colocou à disposição das autoridades. A defesa permanece acompanhando o caso de forma atenta e responsável, confiando no devido processo legal e na sensatez do Poder Judiciário.