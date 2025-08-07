Justiça mantém rapper Oruam preso e nega habeas corpus

A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido da defesa do rapper Oruam para que ele deixasse a cadeia e fosse monitorado por tornozeleira eletrônica. A decisão foi tomada na noite desta quarta-feira (6/8) pela desembargadora Marcia Perrini Bodart, da 4ª Câmara Criminal.

Os advogados do rapper haviam entrado com o pedido de habeas corpus na terça-feira (5/8), alegando que a prisão era excessiva e que poderia ser substituída por medidas menos restritivas. Contudo, a magistrada decidiu manter o artista na prisão, ressaltando um padrão de conduta do músico como argumento para a decisão.

Acusações e prisão

Oruam está preso desde 31 de julho, acusado de tentativa de homicídio contra um delegado e um policial civil. Ele também é suspeito de ter envolvimento com uma facção criminosa que atua no Rio de Janeiro.

Com a decisão, o rapper segue detido enquanto o caso continua a ser analisado pela Justiça.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.