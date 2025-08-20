20/08/2025
Universo POP
The voice Brasil 2025: Disney+ e SBT anunciam Tiago Leifert e novos técnicos
Vídeo mostra Gato Preto e Bia Miranda fugindo após acidente com Porsche
Justiça autoriza que influenciador Hytalo Santos dê entrevista à tv Record
Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia
Jornalista Márcia Dantas relata decepção ao conhecer Xuxa
Neta de Lula defende Janja e diz que “machismo é o grande x da questão”
Vaza suposto áudio de Amanda Kimberlly após treta com Bruna Biancardi
Vestido da discórdia e pânico: casamento de Eduardo Costa é alvo de polêmicas
Bia Miranda e gato preto sofrem acidente de carro em SP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Justiça mantém suspensão de norma do CFM que limitava tratamentos a crianças e adolescentes trans

Com a manutenção da suspensão pelo TRF1, a resolução do CFM segue sem efeito até a conclusão do julgamento, cabendo ainda recursos pelas partes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em Brasília, manteve a suspensão da Resolução nº 2.427/2025 do Conselho Federal de Medicina (CFM), que impunha restrições à oferta de tratamentos médicos para crianças e adolescentes trans, alterava a idade mínima para determinados procedimentos e vetava o bloqueio de puberdade. A decisão, proferida pelo desembargador federal Roberto Carvalho Veloso, negou o recurso do CFM e reforçou a decisão da Justiça Federal no Acre.

A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal (MPF) logo após a publicação da resolução/Foto: Reprodução

Em decisão preliminar, o desembargador afirmou não haver risco de dano irreparável que justificasse alterar o posicionamento anterior sem o contraditório, mantendo a resolução suspensa até o julgamento final do caso.

A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal (MPF) logo após a publicação da resolução. Segundo o procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, a norma representa um retrocesso social e jurídico, desconsidera evidências científicas consolidadas e aumenta a vulnerabilidade de crianças e adolescentes trans, contrariando tratados internacionais e o princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente.

A Justiça Federal no Acre destacou que a Resolução nº 2.427/2025 foi elaborada exclusivamente pelo CFM, diferentemente da norma anterior (Resolução nº 2.265/19), que contou com amplo debate envolvendo sociedade civil, pesquisadores e diversas especialidades médicas e não médicas, como psicologia, serviço social, antropologia e sociologia. A ausência desse debate configura, segundo a decisão, um “vício procedimental”.

Entre os pontos enfatizados pela Justiça, estão o direito à saúde, a liberdade de decidir sobre o próprio corpo e a autodeterminação dos indivíduos quanto ao tratamento adequado às suas necessidades, sem interferência do Estado. A decisão também citou reiteradas manifestações do Supremo Tribunal Federal (STF) reforçando que o Estado deve pautar-se pela medicina baseada em evidências e pelo princípio da razoabilidade, que limita intervenções na autonomia e liberdade das pessoas apenas mediante processo legal adequado e necessário.

Com a manutenção da suspensão pelo TRF1, a resolução do CFM segue sem efeito até a conclusão do julgamento, cabendo ainda recursos pelas partes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.