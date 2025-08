Justiça marca audiência sobre uso de imagem no meme “Valeu, Natalina”

A Justiça do Rio de Janeiro marcou para esta terça-feira, 5, audiência de conciliação envolvendo o humorista Diogo Defante e a mãe do adolescente que protagonizou o meme “Valeu, Natalina”, que viralizou nas redes sociais no fim de 2019.

O processo, que tramita na 5a vara Cível de Duque de Caxias/RJ, trata da suposta utilização indevida da imagem do menor sem autorização da responsável legal.

A informação é do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.A família pede indenizacao por danos morais e materiais, alegando que a imagem do garoto foi explorada comercialmente por Defante.

Para a mãe do adolescente, o humorista teria se aproveitado da situação de vulnerabilidade do jovem, que vendia balas na rua, e utilizado o vídeo como conteúdo lucrativo, sem qualquer compensação à criança ou à família. Sustenta que a frase “Valeu, Natalina”, que deu origem ao meme, foi criada espontaneamente pelo menino, o que teria contribuído de forma significativa para o sucesso do vídeo e a ascensão do comediante.

Ainda, requer que os valores obtidos com a monetização do conteúdo sejam repassados ao adolescente.

O episódio ocorreu em 2019, durante gravação de um vídeo no YouTube. Na ocasião, Defante abordou as crianças na rua e pediu a uma delas que enviasse uma mensagem natalina para o público. Sem entender exatamente o pedido, o garoto olhou para a câmera e disse: “Valeu, Natalina”, acreditando tratar-se de uma pessoa. A resposta viralizou, transformando-se em bordão reproduzido por usuários da internet e até por celebridades.

Veja o vídeo:

