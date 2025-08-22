Justiça marca julgamento de policial penal que matou jovem na Expoacre; ele vai a júri popular

A Justiça do Acre agendou para os dias 17 e 18 de setembro o julgamento de Raimundo Nonato Veloso Maia, policial penal acusado de matar Wesley Santos, de 20 anos, durante uma briga na última noite da Expoacre de 2023. O julgamento será realizado no plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

O juiz Fábio Farias reservou duas datas devido à complexidade do caso e ao grande número de testemunhas, que inclui 17 pessoas, entre defesa e acusação. Além do interrogatório do réu, também será ouvida a namorada da vítima, que acusa o policial de importunação sexual.

Raimundo Nonato está preso e com os salários suspensos a pedido do Ministério Público. Em caso de condenação, ele será demitido do cargo. O policial penal será julgado pelo homicídio de Wesley Santos e pelo crime de importunação sexual.

A morte de Wesley aconteceu na madrugada de 7 de agosto de 2023. O jovem foi baleado pelo agente de segurança pública durante uma briga generalizada e, apesar de ter sido socorrido, não resistiu aos ferimentos e morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto Socorro.

Na época, Raimundo Nonato foi preso em flagrante e chegou a receber liberdade provisória em audiência de custódia. No entanto, após um recurso do Ministério Público do Acre (MPAC), a Justiça decretou a prisão preventiva do acusado.

A defesa, representada pelo advogado Wellington Silva, argumenta que o policial agiu em legítima defesa. “Nossa tese é de legítima defesa. Ele estava sendo agredido, mais o seu tio, e teve que reagir”, declarou Silva. A acusação será conduzida pelo promotor de justiça Carlos Pescador, que atuou no processo durante a fase de instrução penal.