Justiça nega condicional a Lyle Menéndez, preso pela morte dos pais

A Justiça dos EUA negou na sexta-feira (22/8) o pedido de liberdade condicional feito por Lyle Menéndez, preso por 35 anos com seu irmão, Erik, pelo assassinato de seus pais em 1989, em Beverly Hills, nos Estados Unidos.

A decisão foi anunciada pelo Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia depois de um processo de mais de 11 horas, sob a justificativa de que há indícios de que Lyle representaria um risco para o público se libertado da custódia.

Erik teve sua liberdade condicional negada após uma audiência na quinta-feira (21/08).

Caso Menéndez

O caso ganhou notoriedade nos anos 1990 e foi um dos primeiros julgamentos transmitidos pela televisão nos Estados Unidos. A história voltou à tona após o lançamento de um documentário e da série “Monstros – Irmãos Menéndez: Assassinos dos Pais”, que estreou na Netflix em 19 de setembro de 2024.

A série acumulou 12,3 milhões de visualizações e entrou no Top 10 em 89 países, tornando-se a produção de língua inglesa mais assistida da plataforma entre os dias 16 e 22 de setembro

A defesa dos irmãos, que alega ter cometido o crime após anos de abuso sexual por parte do pai, conta com apoio da família e de celebridades como Kim Kardashian.

Vitória judicial

Em maio, os irmãos Menéndez obtiveram uma vitória judicial que flexibilizou os termos da sentença, o que permitiu que o pedido de liberdade condicional fosse analisado.

O assassinato de José Menéndez, empresário do setor musical, e de sua esposa, Kitty, chocou o país em 1989. Os irmãos, então com 21 e 18 anos, dispararam contra os pais enquanto eles assistiam televisão, recarregaram as armas e atiraram novamente para matar a mãe.

Inicialmente, eles tentaram atribuir o crime à máfia, mas a confissão de Erik ao terapeuta levou à prisão dos dois. No julgamento, a defesa alegou que o crime foi motivado por abusos psicológicos e sexuais. A Promotoria, por outro lado, sustentou que os irmãos agiram para obter uma herança milionária.

Com informações da RFI, parceira do Metrópoles.