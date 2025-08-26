26/08/2025
Universo POP
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

Justiça reabre ação contra Cacau Show por má distribuição de panetones

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
justica-reabre-acao-contra-cacau-show-por-ma-distribuicao-de-panetones

Decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) reverteu sentença que extinguiu uma ação da Associação de Franqueados da Cacau Show contra a franqueadora sem a análise do mérito.

Leia também

A ação busca reparar prejuízos causados pela administração da Cacau Show durante o Natal de 2024. Os franqueados afirmam que o sistema de entrega de panetones foi alterado durante o período de festas de fim de ano, justo quando há maior consumo do produto.

Quatro sabores de panetone (LaCreme, LaCreme Zero Açúcar, Limão e Brigadeiro) passaram a ser enviados em embalagens incompletas, exigindo que os franqueados fizessem a montagem final na loja.

“Eles mandaram os panetones soltos dentro da caixa de embarque, sem as caixas primárias, aquelas que ficam expostas na loja. A mercadoria chegou danificada e eles mandaram empacotar e vender o que dava , e cortar os muito destruídos e servir degustação. Mas era mercadoria que compramos pra vender, para ter lucro”, relembra um ex-franqueada.

Veja imagens de como os panetones teriam sido entregues:

2 imagensFechar modal.1 de 2

Material cedido ao Metrópoles2 de 2

Material cedido ao Metrópoles

“Essa mudança acarretou dificuldades logísticas, prejuízos financeiros aos franqueados e quebra do equilíbrio contratual”, aponta a ação.

O processo, no entanto, havia sido extinto por outro motivo. O juiz considerou que a associação não tinha legitimidade para representar os franqueados da Cacau Show. Interpretação que, agora, com a nova decisão, foi revista.

Além de entender que a associação pode representar os franqueados, o desembargador Calos Pires Soares determinou o prosseguimento da ação, com o julgamento do mérito. O processo, agora, volta para a primeira instância.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.