Justiça retoma prisão de criminoso aprovado em concurso da polícia

A Justiça de São Paulo emitiu um novo mandado de prisão contra um criminoso que passou 18 anos foragido e ainda tentou entrar para a Polícia Civil. O mandado expedido na sexta-feira (22/8) acontece após um recurso do Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Foragido desde 2007, Cristiano Rodrigo da Silva foi preso em março quando tentava participar de uma das últimas etapas do concurso para a polícia. A prisão preventiva, no entanto, foi revogada em 1ª instância, uma decisão considerada “incoerente” pelo MPSP.

Leia também

No recurso, a Promotoria de Justiça de Mairiporã argumentou que a decisão desconsiderou o fato de que Cristiano se passou por policial para participar de um roubo de automóvel que resultou na morte do proprietário do carro.

“O réu não apenas fingiu uma vez ser agente de segurança pública, mas já tinha envolvimento criminal anterior por usar uma funcional falsa da Polícia Civil e exercer ilegalmente pretensas atividades da corporação policial”, disse o MPSP.

A Justiça aceitou o recurso e restabeleceu o mandado de prisão. Não há informações sobre o cumprimento da ordem.

Relembre o caso