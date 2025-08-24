Kaio Jorge chega ao 15º gol em 21 rodadas e iguala artilharia de 2024

Em seu melhor momento na carreira, o atacante Kaio Jorge, que defende as cores do Cruzeiro, balançou as redes diante do Internacional, no confronto que terminou com vitória do time celeste por 2 x 1, neste sábado (23/8), pelo Campeonato Brasileiro, e chegou à marca de 15 gols na competição. O jogador é o artilheiro da Raposa na temporada. O vice-artilheiro do torneio é o argentino Vegetti, do Vasco, com 10 tentos.

Confira os melhores momentos da partida entre Cruzeiro x Internacional:

A marca não apenas evidencia a excelente temporada de Kaio Jorge, mas também traz um feito que entra para a história da competição. Restando ainda 17 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, o atacante já conseguiu igualar a artilharia da temporada de 2024, que teve Yuri Alberto, do Corinthians, como líder da estatística, ambos terminaram a disputa com 15 gols.

Kaio Jorge lidera a artilharia do Campeonato Brasileiro

O atacante é a esperança da Raposa em títulos na temporada

O jogador balançou as redes 15 vezes em 21 rodadas

Kaio atingiu a mesma marca de Yuri Alberto, restando 17 rodadas para o fim da competição

A principal atuação do jogador neste ano foi no confronto entre Cruzeiro x Grêmio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Kaio Jorge balançou as redes três vezes. O hat-trick do atacante também marcou o Imortal Tricolor como maior vítima do camisa 19 na competição.

Veja a lista de gols de Kaio Jorge no Campeonato Brasileiro:

São Paulo 1×1 Cruzeiro (3ª rodada) – 1 gol

Cruzeiro 3×0 Bahia (4ª rodada)- 2 gols

Cruzeiro 2×1 Flamengo (7ª rodada)- 1 gol

Sport 0x4 Cruzeiro (8ª rodada)- 1 gol

Fortaleza 0x2 Cruzeiro (10ª rodada)- 1 gol

Cruzeiro 2×1 Palmeiras (11ª rodada)- 2 gols

Cruzeiro 4×1 Grêmio (13ª rodada)- 3 gols

Fluminense 0x2 Cruzeiro (14ª rodada) – 1 gol

Cruzeiro 1×2 Ceará (17ª rodada) – 1 gol

Mirassol 1×1 Cruzeiro (20ª rodada) – 1 gol

Cruzeiro 2×1 Inter (21ª rodada) – 1 gol

O Cruzeiro volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (30/8), para enfrentar o São Paulo, no Mineirão, às 21h. Antes disso, a Raposa encara o Atlético-MG pela quartas de final da Copa do Brasil. O maior clássico do estado de Minas Gerais acontece nesta quarta-feira (27/8) e tem mando do Galo no jogo de ida.

Kaio Jorge é apontado como um dos favoritos para estar na lista de Carlo Ancelotti. O treinador italiano, que comanda a Seleção Brasileira, divulgará nesta segunda-feira (25/8) a convocação para os próximos duelos da Amarelinha, pela eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.