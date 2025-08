Kamai tieta Lula durante evento do PT e assume oficialmente o comando do partido no Acre

O vereador de Rio Branco, André Kamai (PT), participou nesta semana do 17º encontro nacional do Partido dos Trabalhadores. Na ocasião, o político tirou fotos com o presidente Lula e tomou posse da executiva estadual da sigla.

“Com Lula e com o povo, assumo mais uma missão. Durante o 17° Encontro Nacional do PT, vivi um dos momentos mais marcantes da minha trajetória: tomei posse como presidente regional do Partido dos Trabalhadores no Acre”, escreveu o vereador.

Kamai falou sobre a experiência de ter encontrado o presidente e tantos outros parceiros do partido.

“Estar ao lado do presidente Lula nesse evento histórico, reencontrando companheiros e companheiras de luta de todo o Brasil, fortalece ainda mais meu compromisso com um projeto de país justo, solidário e voltado para quem mais precisa”, continuou.

Por fim, o vereador disse que assume o comando do PT no Acre com muita coragem, firmando o apoio do partido à candidatura de Jorge Viana ao Senado em 2026.

“A partir de agora, assumo a missão de conduzir o PT no Acre com coragem, diálogo e trabalho coletivo — e já com os olhos voltados para as eleições de 2026. Vamos à luta pela vitória do companheiro Jorge Viana ao Senado e pela continuidade do governo do presidente Lula, que está tirando o Brasil da fome, da miséria e do abandono. Vamos construir um Acre e um Brasil com mais dignidade, democracia e oportunidades para todos e todas”, finalizou.

Kamai posou várias vezes ao lado de Lula.