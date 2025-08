Kardashians, Dua Lipa e Jennifer Aniston: conheça a massagista brasileira da elite

O que as Kardashians, Lizzo, Paris Hilton, Naomi Campbell e Jennifer Aniston têm em comum? Uma mineira que atende todas elas nos Estados Unidos com sua técnica brasileira de massagem que pode custar até R$ 4 mil por sessão. Flavia Lanini mora no país há 14 anos e conta com celebridades na cartela de clientes.

Nas sessões, a brasileira promete secar a barriga e diminuir medidas rapidamente com a drenagem linfática, método pouco conhecido nos EUA. Ela dá prioridade aos produtos que contêm guaraná e açaí, pois ajudam na circulação do sangue no corpo. O atendimento é personalizado e ela faz uma entrevista com a cliente para saber da necessidade e o melhor tratamento para cada caso. Ela explicou tudo em uma entrevista para o Gshow:

“Às vezes, a cliente chega numa ideia fixa de realizar um tratamento que eu sei que não é o mais adequado para ela. Tudo depende do objetivo, do tempo e da disponibilidade da pessoa”, avaliou. Seu tratamento consiste em massagem, aparelhos que facilitam a quebra de gordura e melhoria do aspecto da pele, sauna e tratamento com argilas.

A nascida em Governador Valadares entrou na pista para atender famosas após fazer massagem na modelo brasileira e angel da Victoria’s Secrets, Lais Ribeiro. “Paris Hilton é minha cliente há 9 anos, Dua Lipa desde que ela tinha 19 anos, Khloe Kardashian é minha cliente há 1 ano… Elas não estão comigo de graça, elas estão porque confiam no meu trabalho”, explicou.

Além dos serviços prestados, a brasileira deve lidar com o dever de despistar paparazzis e assinar acordos de confidencialidade. Como exemplo, ela cita a atriz Jennifer Aniston. A massagista precisa parar de atender os outros clientes uma hora antes de ela chegar. Ela não pode ter outra pessoa esperando quando a atriz está lá, e, na saída, Flavia também precisa esperar meia hora para receber outra compradora dos seus serviços.

Já com a família Kardashian, ela atende em domicílio. A profissional consegue acompanhar clientes em viagens, muitas delas bem longas, como foi o caso em 2023, quando ficou seis meses com a cantora colombiana Karol G, rodando o mundo com a turnê. Flavia também viaja a serviço de marcas como a Louis Vuitton, atuando como um “presente de luxo” para as famosas e preparando o corpo das modelos.

“A maioria das grandes celebridades é minha cliente e me tem como um presente de luxo, então elas me dão para essas clientes da grife. Por exemplo, uma diretora super renomada é minha cliente e me leva com ela nas semanas de moda. Lá, ela decide quem vai ganhar uma massagem comigo. Eu atendo cinco pessoas por dia, viajo por no máximo quatro dias e fico à disposição. É um serviço muito específico, que só eu faço”, finalizou para o Gshow.