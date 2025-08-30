Karoline Lima expõe valor da pensão de Léo Pereira para Tainá Militão

A influenciadora Karoline Lima expôs nas redes sociais o valor da pensão de Léo Pereira à ex-companheira, Tainá Militão. Karoline e Tainá trocaram farpas na web em meio à notícia da intimação do jogador do Flamengo pela Justiça para pagar a pensão dos filhos que tem com Tainá.
No Instagram, Karoline mostrou comprovantes de pagamento no valor de R$ 85.900, depositados pelo jogador como pensão para os filhos com Tainá, Helena e Matteo.
Segundo Karoline, o jogador nunca deixou de pagar o valor para os filhos. “E só para eu não passar de mentirosa, para finalizar esse assunto, tá aqui o comprovante da pensão das crianças, eu tive acesso e nunca foi atrasado, e nunca foi deixado de ser pago”, afirmou.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Karoline Lima usou uma blusa em homenagem ao namorado
Reprodução/ Redes sociais2 de 6
Karoline Lima detona atual de Militão após vazamento de áudio
Instagram/Reprodução3 de 6
Léo Pereira é zagueiro do Flamengo
Instagram/Reprodução4 de 6
Tainá Castro rebate explicações de Léo Pereira: “Não posso me calar”
Instagram/Reprodução5 de 6
Éder Militão e Tainá Castro posam juntos e sorridentes para as redes sociais
Instagram/Reprodução6 de 6
Éder Militão e Tainá Castro posam juntos e de óculos escuros
Instagram/Reprodução
Após a exposição, Tainá e Karoline voltaram a trocar farpas na web. Karoline afirmou que o processo judicial seria referente a valores para a própria Tainá e não para as crianças. “Como ela fez questão de postar aí o número do processo, quem quiser ter acesso para ver, vai ver que, sim, é um processo de alimentos, mas é um alimento para benefício dela, não das crianças, vai ver que é, sim, sobre a faculdade dela”, expos também.
Em resposta, Tainá confrontou as alegações dizendo que não iria discutir com quem “fala asneira”. Ela, então, mostrou registros de que o processo seria sobre pensão das crianças e alfinetou Karoline. “Aqui tá a prova que ele estava devendo, sim, a pensão alimentícia das crianças. Até porque, se ele não estivesse devendo, não teria porque ele ter pago hoje, né? Porque ele só tinha 72 horas para fazer o pagamento, senão ele seria preso”, compartilhou.
Leia também
-
Karoline Lima detona Tainá Castro após polêmica de dívida milionária
-
Tainá Castro fala sobre processo contra Léo Pereira, do Flamengo
-
Tainá Castro expõe vídeo de Léo Pereira: “Bêbado jogado no chão”
-
“Essa mulher é um desserviço”, diz Karoline Lima sobre Tainá Castro
Na sequência, a influenciadora mostrou prints da ação e negou a acusação de que o dinheiro seria destinado ao pagamento de uma faculdade de medicina. Ela também afirmou que Léo foi alvo de duas intimações e que uma delas tratava da pensão das crianças.