Karoline Lima expõe valor da pensão de Léo Pereira para Tainá Militão

A influenciadora Karoline Lima expôs nas redes sociais o valor da pensão de Léo Pereira à ex-companheira, Tainá Militão. Karoline e Tainá trocaram farpas na web em meio à notícia da intimação do jogador do Flamengo pela Justiça para pagar a pensão dos filhos que tem com Tainá.

No Instagram, Karoline mostrou comprovantes de pagamento no valor de R$ 85.900, depositados pelo jogador como pensão para os filhos com Tainá, Helena e Matteo.

Segundo Karoline, o jogador nunca deixou de pagar o valor para os filhos. “E só para eu não passar de mentirosa, para finalizar esse assunto, tá aqui o comprovante da pensão das crianças, eu tive acesso e nunca foi atrasado, e nunca foi deixado de ser pago”, afirmou.

Karoline Lima usou uma blusa em homenagem ao namorado

Karoline Lima detona atual de Militão após vazamento de áudio

Léo Pereira é zagueiro do Flamengo

Tainá Castro rebate explicações de Léo Pereira: "Não posso me calar"

Éder Militão e Tainá Castro posam juntos e sorridentes para as redes sociais

Éder Militão e Tainá Castro posam juntos e de óculos escuros

Após a exposição, Tainá e Karoline voltaram a trocar farpas na web. Karoline afirmou que o processo judicial seria referente a valores para a própria Tainá e não para as crianças. “Como ela fez questão de postar aí o número do processo, quem quiser ter acesso para ver, vai ver que, sim, é um processo de alimentos, mas é um alimento para benefício dela, não das crianças, vai ver que é, sim, sobre a faculdade dela”, expos também.

Em resposta, Tainá confrontou as alegações dizendo que não iria discutir com quem “fala asneira”. Ela, então, mostrou registros de que o processo seria sobre pensão das crianças e alfinetou Karoline. “Aqui tá a prova que ele estava devendo, sim, a pensão alimentícia das crianças. Até porque, se ele não estivesse devendo, não teria porque ele ter pago hoje, né? Porque ele só tinha 72 horas para fazer o pagamento, senão ele seria preso”, compartilhou.

Na sequência, a influenciadora mostrou prints da ação e negou a acusação de que o dinheiro seria destinado ao pagamento de uma faculdade de medicina. Ela também afirmou que Léo foi alvo de duas intimações e que uma delas tratava da pensão das crianças.