Kim Jong-un testa novos mísseis antes de reunião entre EUA e Coreia do Sul

A Coreia do Norte realizou um teste de lançamento de dois novos mísseis de defesa aérea neste sábado (23), após Pyongyang acusar Seul de fomentar tensões na fronteira, informou a agência de notícias estatal KCNA.

Os disparos de teste foram supervisionados pelo líder norte-coreano Kim Jong Un e vários outros militares e funcionários do Partido dos Trabalhadores.

A ação foi realizada antes de uma cúpula que acontecerá na segunda-feira (25) entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung.

A KCNA informou que os novos sistemas de armas demonstraram uma “capacidade de combate superior” aos projetos anteriores dos mísseis, com “tecnologia única e especial” garantindo uma “resposta rápida a vários alvos aéreos, como drones de ataque e mísseis de cruzeiro”.

A Coreia do Sul e os Estados Unidos, seu aliado, deram início a exercícios militares conjuntos nesta semana, incluindo o teste de uma resposta melhorada às crescentes ameaças nucleares da Coreia do Norte.