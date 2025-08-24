Kim Jong-un testa novos mísseis antes de reunião entre EUA e Coreia do Sul

A Coreia do Norte realizou um teste de lançamento de dois novos mísseis de defesa aérea neste sábado (23), após Pyongyang acusar Seul de fomentar tensões na fronteira, informou a agência de notícias estatal KCNA.
Os disparos de teste foram supervisionados pelo líder norte-coreano Kim Jong Un e vários outros militares e funcionários do Partido dos Trabalhadores.
A ação foi realizada antes de uma cúpula que acontecerá na segunda-feira (25) entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung.
A KCNA informou que os novos sistemas de armas demonstraram uma “capacidade de combate superior” aos projetos anteriores dos mísseis, com “tecnologia única e especial” garantindo uma “resposta rápida a vários alvos aéreos, como drones de ataque e mísseis de cruzeiro”.
A Coreia do Sul e os Estados Unidos, seu aliado, deram início a exercícios militares conjuntos nesta semana, incluindo o teste de uma resposta melhorada às crescentes ameaças nucleares da Coreia do Norte.
Em contrapartida, a irmã do líder norte-coreano, Kim Yo Jong, afirmou que a Coreia do Sul tem “dupla personalidade” ao falar sobre desejo de paz enquanto continuam exercícios militares em conjunto com os EUA.
Pyongyang critica regularmente esses exercícios considerando-os ensaios para uma invasão e, às vezes, responde com testes de armas, mas Seul e Washington dizem que eles são puramente defensivos.