Kokacre aposta em inovação e tradição com cocadas artesanais e conquista espaço em grandes feiras

O empreendedor Roberto Oliveira, CEO e proprietário da Kokacre, conta que a história da empresa nasceu há 10 anos, a partir de uma necessidade familiar. Na época, seu pai, diante do desemprego, resgatou uma receita autoral de cocada, inicialmente feita apenas para consumo em casa, e viu no produto uma oportunidade de renda.

“As pessoas foram sendo conquistadas pelo sabor da cocada, e hoje transformamos essa tradição em um negócio inovador”, destacou.

A grande aposta da Kokacre é o picolé de cocada, uma apresentação diferente do doce tradicional, que ganhou versões com e sem cobertura de amendoim, além de sabores que valorizam frutas típicas da região, como cupuaçu e maracujá. Atualmente, o cardápio conta com três opções principais: a cocada tradicional (cremosa de coco), a de coco com cupuaçu e a de coco com maracujá.

Mesmo com pouco tempo de atuação oficial no mercado, apenas três meses de fundação formal, a Kokacre já marca presença em grandes eventos regionais. A empresa participou da Expo do Juruá, em Cruzeiro do Sul, da Expoacre, em Rio Branco, e agora estreia no Festival da Farinha, apresentando seu produto ao público.

O negócio funciona hoje de forma virtual, com vendas pelas redes sociais e WhatsApp, além de um ponto de retirada para os clientes. Para Roberto, as feiras têm sido fundamentais para ampliar a visibilidade da marca. “Esse é um momento de oportunidade, que nos possibilita mostrar nosso produto e conquistar cada vez mais clientes”, afirmou.