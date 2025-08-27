O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia não aceitará o envio de tropas militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) como garantia de segurança da Ucrânia. A declaração foi feita nesta quarta-feira (27/8), após Peskov explicar que a ajuda militar no território ucrâniano inviabilizaria um acordo de paz, uma vez que a Rússia tem interesse por mais terras no leste de Kiev.

“Vemos essas discussões de forma negativa”, afirmou Peskov ao ser questionado sobre a interferência de líderes europeus para um possível cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia.

“Não há militares europeus, há militares de países específicos, a maioria dos quais são membros da Otan. A expansão da infraestrutura militar da Otan e sua infiltração na Ucrânia se tornaram uma das causas do conflito atual.”, explicou o porta-voz.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem se mobilizado para garantir segurança sobre seus territórios com o propósito de impedir uma nova invasão russa. Mesmo sem ingressar na Otan, a Ucrânia recebe recursos militares dos países membros da organização e subsídios para comprar armas dos EUA.

Peskov também reiterou que a oposição de Moscou à presença militar da OTAN na Ucrânia está entre os principais motivos para as invasões de larga escala da Rússia, que exige mais territórios do leste de Kiev, enquanto Zelesnky recusa veementemente a proposta.

Em meio aos entraves para discutir um acordo de paz, Peskov ainda minimizou as chances de um encontro entre o presidente russo, Vladmir Putin, e Zelensky.

“Qualquer contato de alto nível ou de alto escalão deve ser bem preparado para ser eficaz”, disse Peskov.

Ele também disse que os chefes das equipes de negociação russa e ucraniana estão “em contato”, mas que nenhuma data havia sido definida para uma futura cúpula. As divergências sobre a tomada de territórios e a “troca de terras” travam o encontro entre os líderes e um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.