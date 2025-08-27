27/08/2025
Universo POP
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy

Kremlin diz que tropas da Otan na Ucrânia inviabilizariam cessar-fogo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia não aceitará o envio de tropas militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) como garantia de segurança da Ucrânia. A declaração foi feita nesta quarta-feira (27/8), após Peskov explicar que a ajuda militar no território ucrâniano inviabilizaria um acordo de paz, uma vez que a Rússia tem interesse por mais terras no leste de Kiev.

“Vemos essas discussões de forma negativa”, afirmou Peskov ao ser questionado sobre a interferência de líderes europeus para um possível cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia.

“Não há militares europeus, há militares de países específicos, a maioria dos quais são membros da Otan. A expansão da infraestrutura militar da Otan e sua infiltração na Ucrânia se tornaram uma das causas do conflito atual.”, explicou o porta-voz.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem se mobilizado para garantir segurança sobre seus territórios com o propósito de impedir uma nova invasão russa. Mesmo sem ingressar na Otan, a Ucrânia recebe recursos militares dos países membros da organização e subsídios para comprar armas dos EUA.

Leia também

Peskov também reiterou que a oposição de Moscou à presença militar da OTAN na Ucrânia está entre os principais motivos para as invasões de larga escala da Rússia, que exige mais territórios do leste de Kiev, enquanto Zelesnky recusa veementemente a proposta.

Em meio aos entraves para discutir um acordo de paz, Peskov ainda minimizou as chances de um encontro entre o presidente russo, Vladmir Putin, e Zelensky.

“Qualquer contato de alto nível ou de alto escalão deve ser bem preparado para ser eficaz”, disse Peskov.

Ele também disse que os chefes das equipes de negociação russa e ucraniana estão “em contato”, mas que nenhuma data havia sido definida para uma futura cúpula. As divergências sobre a tomada de territórios e a “troca de terras” travam o encontro entre os líderes e um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.