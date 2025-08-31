La Liga: Barcelona empata com Rayo e Real Madrid segue na liderança

Escrito por Metrópoles
la-liga:-barcelona-empata-com-rayo-e-real-madrid-segue-na-lideranca

A última partida da 3ª rodada da La Liga foi movimentada. Na tarde deste domingo (31/8), o Rayo Vallecano recebeu o Barcelona no Estádio de Vallecas. Em um confronto que pegou fogo principalmente no segundo tempo, o jogo terminou empatado em 1 x 1, para alegria do Real Madrid.

O Barcelona abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, com Lamine Yamal convertendo penalidade máxima. Porém, o Rayo Vallecano cresceu no segundo tempo e chegou ao empate, com Fran Pérez.

Laminel Yamal comemorando o primeiro gol da partida

Barcelona x Rayo Vallecano – La Liga

Barcelona x Rayo Vallecano – La Liga

No decorrer do segundo tempo, o confronto ficou bem equilibrado. O Rayo Vallecano chegou a marcar no fim da partida, mas o gol foi anulado pela arbitragem. Sem novidades até o apito final, o confronto terminou em 1 x 1.

Com o resultado, o Barcelona estaciona na 4ª colocação da La Liga, com sete pontos conquistados. Quem gostou do empate foi o Real Madrid, que lidera o Campeonato Espanhol, com nove pontos. O Rayo Vallecano está em 10º.

O Real Madrid venceu na 3ª rodada da competição. A equipe madrilenha venceu o Mallorca, de virada, por 2 x 1. Vedat Muriqi abriu o placar para os visitantes. Porém, ainda na etapa inicial, Arda Guler e Vini Junior deram a vitória aos donos da casa.

ContilNet Notícias

