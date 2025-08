labubu:-boneco-inspira-encontros-presenciais-em-cidades-brasileiras

A obsessão global em torno do Labubu transformou o boneco de um mero acessório colecionável a um verdadeiro estilo de vida, em alguns casos. Recentemente, o monstrinho tem inspirado até mesmo experiências presenciais, como o “Encontro do Labubu”, realizado recentemente na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).

Vem saber mais!

Labubu virou uma obsessão mundial e, no Brasil, tem inspirado experiências presenciais

Encontro do Labubu

Nas últimas semanas, outras cidades brasileiras também foram palco de iniciativas similares nas últimas semanas, com Salvador (BA) e Piracicaba (SP). Normalmente realizados como iniciativas de centros comerciais para atrair o público entusiasta do brinquedo, os encontros incluem atividades infantis. São, claro, uma oportunidade de os participantes exibirem os próprios exemplares – e, dependendo da ação promovida, ganharem descontos ao portarem o acessório.

Lisa, cantora conhecida por integrar o grupo de K-pop Blackpink, é uma fã devota do monstrinho e ajudou a popularizá-lo

Os bichinhos têm sido muito usados como acessórios de bolsas

Das bolsas das fashionistas para o mundo, o boneco da Pop Mart é uma das febres do momento, ao lado do morango do amor e dos livros de colorir

O que é o Labubu

Criado pelo artista Kasing Lung em 2015 e lançado poucos anos depois como boneco pela marca chinesa Pop Mart, o personagem de aparência “feia bonitinha” divide opiniões. Muito usado como acessório decorativo em bolsas, inclusive modelos de luxo, o boneco alçou fama nos últimos anos e, em 2025, tornou-se uma verdadeira febre no mundo inteiro, com direito a adeptos entre as celebridades.

Leia também

O fenômeno mundial soma às outras obsessões virais do momento, como o morango do amor, bebês reborn, o “chocolate de Dubai” (recheado com pistache), os brinquedos em formato de capivara e os livros de colorir, que voltaram à moda – entre crianças e adultos – depois de despontarem cerca de 10 anos atrás. Gerou até uma onda de falsificações, com apelidos não-oficiais popularizados nas redes sociais, como “Lafufu” e o brasileiro “Tribufu”.

O personagem Labubu foi criado pelo artista Kasing Lung em 2015

Loja da marca Pop Mart – fabricante do Labubu – em Xangai, na China, com fila na entrada

Itens de arte inspirados no Labubu e leiloados na China

Alta demanda e seus impactos

A alta demanda pelo Labubu transformou o fundador da Pop Mart em uma das pessoas mais ricas da China, além de outros impactos curiosos. Entre eles, a suspensão temporária das vendas em lojas físicas britânicas, pelo receio de longas filas e brigas entre os fãs, um leilão na China com artes inspiradas no brinquedo e pessoas cogitando até fazer seguro para proteger o boneco durante viagens, na Austrália.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Labubu

@y.bilib/Instagram/Reprodução 2 de 8

Labubu

Edward Berthelot/Getty Images 3 de 8

Labubu

Edward Berthelot/Getty Images 4 de 8

Labubu

Edward Berthelot/Getty Images 5 de 8

Labubu

@sonnyangel.hn

/Instagram/Reprodução

6 de 8

Labubu

Raimonda Kulikauskiene/Getty Images 7 de 8

Seja como simples boneco, seja como acessórios, os monstrinhos viraram artigo de luxo

@ericasgirlyworld/Instagram/Reprodução 8 de 8

Labubu

@perlaochoa_boutique/Instagram/Reprodução