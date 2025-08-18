18/08/2025
Ladrão com 87 passagens pela polícia é preso de novo, escondido em forro de loja

Ele foi surpreendido por policiais do 19º BPM após sistema de segurança acionar agentes na madrugada desta segunda-feira (18)

Um ladrão foi preso, na madrugada desta segunda-feira (18), depois de ser encontrado escondido no forro de uma loja na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Ladrão com 87 passagens pela polícia é preso de novo, escondido em forro de loja. Foto: Reprodução

Segundo a polícia, o bandido é Patrick Rocha Maciel, de 21 anos, que tem pelo menos 87 anotações criminais. Ele havia sido preso no mês passado após furtar apartamentos, uma farmácia e até uma igreja presbiteriana, mas acabou solto.

A prisão desta segunda foi feita por policiais militares do 19º BPM (Copacabana), que foram acionados pelo sistema de segurança do estabelecimento.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os agentes encontraram a porta da loja entreaberta. Durante a varredura, o homem foi localizado no forro do imóvel, carregando uma bolsa com R$ 768 em espécie.

De acordo com a corporação, o homem já possui diversas anotações criminais por furto.

Ainda conforme a polícia, um segundo suspeito, que estaria envolvido no delito, foi localizado nas proximidades e levado para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.

PUBLICIDADE
