Ladrão com 87 passagens pela polícia é preso de novo, escondido em forro de loja

Um ladrão foi preso, na madrugada desta segunda-feira (18), depois de ser encontrado escondido no forro de uma loja na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Segundo a polícia, o bandido é Patrick Rocha Maciel, de 21 anos, que tem pelo menos 87 anotações criminais. Ele havia sido preso no mês passado após furtar apartamentos, uma farmácia e até uma igreja presbiteriana, mas acabou solto.
A prisão desta segunda foi feita por policiais militares do 19º BPM (Copacabana), que foram acionados pelo sistema de segurança do estabelecimento.
Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os agentes encontraram a porta da loja entreaberta. Durante a varredura, o homem foi localizado no forro do imóvel, carregando uma bolsa com R$ 768 em espécie.
De acordo com a corporação, o homem já possui diversas anotações criminais por furto.
Ainda conforme a polícia, um segundo suspeito, que estaria envolvido no delito, foi localizado nas proximidades e levado para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.