Lago Sul ficará sem energia por seis horas nesta quinta-feira (14/8)

Atenção moradores Lago Sul! Nesta quinta-feira (14/8), a Neoenergia Brasília vai interromper o fornecimento de energia elétrica na região, para que seja realizada a melhoria e a modernização da rede elétrica.

De acordo com a companhia, o serviço será executado das 10h às 16h, afetando a SHIS QI 2. A suspensão temporária ocorre para garantir a segurança das equipes.

Caso os serviços terminem antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, a Neoenergia alerta que pode acabar a energia em outras regiões do DF.

Nesses casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. ‌Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado.