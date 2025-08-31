Lamborghini usado por Tarso Marques acumula R$ 1,3 milhão em débitos

Além de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso, o Lamborghini Gallardoss usado pelo ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques no momento de sua prisão possui débitos no valor total de R$ 1.330,949,89 e de R$ 2.935,59 em multas municipais, segundo a polícia.

Tarso trafegava com o carrão de luxo e sem as placas afixadas quando foi detido na Ponte Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo, na madrugada deste domingo (31/8).

Segundo a polícia, Tarso foi abordado porque circulava sem as placas fixas do veículo. Ele teria tentado colocá-las ao perceber que havia uma operação policial na região, mas foi flagrado pelos agentes.

Registros policiais apontaram que o veículo é alvo de crime de apropriação indébita, além de possuir restrições judiciais e dívidas de IPVA e licenciamento.

O ex-piloto foi levado ao 14º DP (Pinheiros), onde foi autuado em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O Metrópoles não conseguiu contato com a defesa de Tarso Marques. O espaço está aberto para manifestação.

Quem é Tarso Marques, preso em SP ao dirigir Lamborghini receptado

Tarso Marques disputou a principal categoria do automobilismo pela Minardi e, também, tem passagens pela Fórmula Indy, Stock Car e outras categorias de turismo e endurance.

Ele é irmão do também piloto Thiago Marques e filho do ex-piloto Paulo de Tarso.

Tarso atuou como responsável pelo quadro “Lata Velha”, do programa Caldeirão do Huck, e faz participações regulares no programa Auto Esporte. Além disso, é comentarista de Fórmula 1 na Rádio Jovem Pan.